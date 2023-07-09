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Сегодня, 03:40

Рыбакина о победе над Бултер: «Я играла очень хорошо и очень довольна своим выступлением»

Сергей Разин
корреспондент
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Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина прокомментировала победу в третьем круге Уимблдона над британкой Кэйти Бултер (6:1, 6:1).

«Я играла очень хорошо и очень довольна своим выступлением. Я была сосредоточена от начала до конца. Да, очень довольна этим. я чувствую себя намного увереннее. Да и во втором матче с закрытой крышей я чувствовал себя гораздо лучше, подавая также хорошо с самого начала.

Мой следующий соперник очень сильный. Мы играли несколько раз. Не на траве. Она хитрый игрок. Тоже левша, непростая. Она боец. Это точно будет тяжело. Да, постараюсь сделать всё, что в моих силах, и подготовиться как можно лучше», — сказала Рыбакина на пресс-конференции.

В 1/8 финала Рыбакина встретится с Беатрис Хаддад-Майей из Бразилии.

Уимблдон
Елена Рыбакина
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