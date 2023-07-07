Самсонова прошла во второй круг микста на Уимблдоне

Людмила Самсонова вышла во второй круг микста на Уимблдоне-2023. Россиянка и итальянец Андреа Вавассори обыграли бразильскую пару Луиза Стефани/Рафаэл Матос в трех сетах — 5:7, 7:6 (7:3), 6:2. Во втором круге Самсонова и Вавассори встретятся с победителем матча Джессика Пегула/Остин Крайчек (США, 1) — Паула Бадоса/Стефанос Циципас (Испания/Греция). Лондон (Великобритания) Турнир «Большого шлема» Wimbledon Общий призовой фонд 57 290 000 долларов Открытые корты, трава Микст Парный разряд Первый круг Людмила Самсонова/Андреа Вавассори (Россия/Италия) — Луиза Стефани/Рафаэл Матос (Бразилия) — 5:7, 7:6 (7:3), 6:2