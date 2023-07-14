Синнер: «В этом году я был ближе к победе над Джоковичем, чем в прошлом»

Итальянский теннисист Янник Синнер прокомментировал поражение от Новака Джоковича в полуфинале Уимблдона-2023.

«Независимо от результата, я чувствовал, что в этом году я был ближе [к победе над Джоковичем], чем в прошлом. Я также чувствовал, что уровень моей игры стал лучше. Мне кажется, это положительный момент. У меня были шансы в начале матча. Во втором сете у меня был брейк-пойнт, в третьем — сетбол. В этом году я действительно был ближе, чем в 2022-м, несмотря на то что в прошлом году было пять сетов. В моменты давления Джокович играл очень хорошо. Да, в этом весь он», — цитирует Синнера Tennis Majors.

В 2022 году итальянский теннисист дошел до 1/4 финала Уимблдона, где также уступил Джоковичу.

В финале Уимблдона-2023 Джокович сыграет с первой ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом. Матч пройдет 16 июля.