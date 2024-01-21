Синнер: «Пытаюсь играть с покерфейсом, но у меня он не очень хорошо получается»

Итальянский теннисист Янник Синнер после победы над россиянином Кареном Хачановым в четвертом круге Australian Open рассказал о том, как ему удается сохранять спокойствие на корте.

«Обычно я стараюсь сохранять внешнее спокойствие. Но внутри меня столько эмоций и чувств. Особенно, когда думаешь: «Я очень хорошо провел этот розыгрыш, но проиграл». Иногда это беспокоит. Но тебе приходится играть с покерфейсом, что у меня на самом деле не очень хорошо получается, но да ладно», — приводит The Tennis Letter слова Синнера.

Итальянский теннисист победил Хачанова со счетом 6:4, 7:5, 6:3. В следующем раунде Синнер встретится с победителем матча Алекс Де Минаур (Австралия) — Андрей Рублев (Россия).