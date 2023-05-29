Слуцкий назвал отвратительным поведение украинской теннисистки Костюк на «Ролан Гаррос»

Депутат Госдумы Леонид Слуцкий заявил, что поведение украинской теннисистки Марты Костюк, которая отказалась пожать руку белоруске Арине Соболенко после матча первого круга Открытого чемпионата Франции, выглядит отвратительно.

«Ролан Гаррос» — один из самых крутых, самых известных теннисных турниров в мире, то, что спортсменка отказалась пожимать руку своей коллеге... У нас были такие ситуации — они всегда отвратительно выглядят. Давайте вспомним Багио, 1978 год, когда Викто] Корчной вел себя вызывающе, провокационно, по сути, спровоцировал Анатолия Карпова подавать ему руку перед матчем за мировую шахматную корону. Здесь же не было провокации. Она не подала руку только потому, что соперница представляет Белоруссию. Подобных вещей в спортивном мире происходить не должно. А те, кто себя так ведут, сегодня и в будущем будут освистаны», — приводит слова Слуцкого ТАСС.

В воскресенье Соболенко, посеянная на турнире под вторым номером, обыграла Костюк со счетом 6:3, 6:2. После матча зрители освистали Костюк, занимающую 39-е место в мировом рейтинге, за отказ пожать руку сопернице.