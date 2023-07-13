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Сегодня, 21:42

Свитолина рассказала, чем больше всего гордится после Уимблдона-2023

Ана Горшкова
Корреспондент
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Украинская теннисистка Элина Свитолина прокомментировала свое выступление на Уимблдоне-2023.

В полуфинале она проиграла Маркете Вондроушовой (3:6, 3:6).

«Я очень разочарована матчем, сегодняшним выступлением. В целом турнир хороший, но этим матчем я разочарована. Нужно было найти лучший способ справиться с игровым стилем Маркеты. Она очень сложная соперница, многое тащит. Она лучше справилась с моей игрой. Чем больше всего горжусь за эти две недели? Боевым духом, который демонстрировала. Тем, как справлялась с нервами — конечно, не сегодня. Сегодня хотелось бы сыграть лучше», — сказала Свитолина на пресс-конференции.

В финале Уимблдона-2023 сыграют Вондроушова и Онс Жабер. Матч пройдет в субботу, 15 июля.

Источник: Сетка Уимблдона
Теннис
Уимблдон
Маркета Вондроушова
Элина Свитолина
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