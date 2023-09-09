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Сегодня, 10:03

Тарпищев: «Давно не видел такой качественной игры от Медведева»

Сергей Разин
корреспондент
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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев поделился мнением о победе Даниила Медведева в полуфинале US Open над испанцем Карлосом Алькарасом (7:6 (7:3), 6:1, 3:6, 6:3).

«Медведев здорово сыграл этот матч, и это великая победа. Оба сыграли очень чисто, качественно, и с задней линии они разыгрывали очки по 20 ударов. В общем, если посмотреть статистику, то везде было чуть преимущество у Дани, кроме игры слету. Я давно такой качественной игры не видел.

Алькарас на своей подаче лез всегда вперед, рвал игру и за счет это выиграл много мячей. Первый сет если бы испанец выиграл, пошла бы иная игра. Но выиграв сет, Даня раскрылся, он очень прилично подавал, играл свободно и имел приличное преимущество с задней линии. Алькарас против этого ничего не мог сделать», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

 
Даниил Медведев. Медведев победил Алькараса и публику. Невероятный прорыв россиянина в финал US Open

?В финале турнира Медведев сыграет против серба Новака Джоковича. Матч состоится 10 сентября и начнется в 23.00 по московскому времени.

Источник: https://tass.ru/sport/18691567
US Open
Даниил Медведев
Шамиль Тарпищев
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