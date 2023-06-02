Тарпищев считает психологическую перегрузку причиной поражения Карацева на «Ролан Гаррос»

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев считает, что россиянин Аслан Карацев не сумел выйти в третий круг «Ролан Гаррос» из-за нервной и психологический перегрузки.

«Аслан проводил уже пятый матч [с учетом квалификации] в Париже — это тяжело. Ощущалась нервная и психологическая перегрузка. Пока свежим был — хорошо играл. Потом нервная система начала трещать, стал играть просто и проиграл», — приводит ТАСС слова Тарпищева.

В матче второго круга Открытого чемпионата Франции, который прошел 1 июня, Карацев потерпел поражение от американца Фрэнсиса Тиафо.