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Сегодня, 08:10

US Open: результаты дня 7 сентября — Соболенко победила Кис, Гауфф прошла Мухову

Белорусская теннисистка Соболенко победила американку Кис и вышла в финал US Open
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Теннисистка Арина Соболенко.
Арина Соболенко.
Фото Reuters
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Очередной игровой день Открытого чемпионата США в женском одиночном разряде. «СЭ» публикует расписание и результаты матчей полуфинала US Open-2023.

Вторая ракетка мира из Белоруссии Арина Соболенко победила американку Мэдисон Кис, а теннисистка из США Коко Гауфф оказалась сильнее чешки Каролины Муховой.

US Open 2023:результаты матчей у женщин 7 сентября (пятница)

Коко Гауфф (США, 6) — Каролина Мухова (Чехия, 10) — 6:4, 7:5

Арина Соболенко (Белоруссия, 2) — Мэдисон Кис (США, 17) — 0:6, 7:6 (7:1), 7:6 (10:5)

Призовой фонд Открытого чемпионата США в 2023 году составляет 65 миллионов долларов.

Победительницей US Open-2022 становилась полька Ига Свентек.

Расписание и результаты игр мужчин и женщин, пар и микста, обзоры матчей и сетки турниров доступны в разделах «Большого шлема» и US Open сайта «СЭ».

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