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«Большой шлем»

Сегодня, 15:37

Виландер: «Джокович играет лучше, чем когда-либо»

Алина Савинова
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Семикратный победитель турниров «Большого шлема» Матс Виландер прокомментировал победу серба Новака Джоковича над итальянцем Янником Синнером в полуфинале Уимблдона-2023.

«Мне показалось, что Джокович с самого начала играл более агрессивно. Яннику было трудно обороняться. Думаю, Новак все так и задумывал. Сейчас он играет лучше, чем когда-либо? Да, я бы сказал, что так и есть. Он выступал не против Надаля или Федерера, но его игра движется в правильном направлении, он заметно прибавил», — цитирует Виландера Eurosport.

В финале турнира Джокович сыграет с первой ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом, который ранее одержал победу над россиянином Даниилом Медведевым. Матч между сербским и испанским теннисистами пройдет 16 июля и начнется в 16.00 по московскому времени.

Источник: https://www.eurosport.co.uk/tennis/wimbledon/2023/better-than-ever-novak-djokovic-hitting-new-heights-in-quest-for-eighth-wimbledon-title-says-mats-wi_sto9701413/story.shtml
Теннис
Уимблдон
Новак Джокович
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