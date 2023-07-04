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Винус Уильямс: «Я идеально начала матч против Свитолиной, а потом меня убила трава»

Сергей Разин
корреспондент
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Американская теннисистка Винус Уильямс прокомментировала поражение в первом круге Уимблдона от украинки Элины Свитолиной (4:6, 3:6).

«Трава по своей природе скользкая, так что в какой-то момент ты можешь упасть. Мне просто не повезло. Я идеально начала матч, а потом меня убила трава (смеется). Да, сейчас невесело. Чувствовала, что нахожусь в отличной форме, подходя к этому турниру, и в отличной форме в матче. Сейчас случившееся очень шокирует, но это спорт. Надеюсь, я смогу понять, что со мной происходит, и двигаться дальше.

Я прошла через множество травм и выиграла много матчей с травмами. Это почти моя специальность. Но сегодня не могу понять. Думала ли сняться? Нет. Я пыталась понять, как выиграть матч, попыталась бороться, чтобы прожить еще один день», — сказала Уильямс на пресс-конференции.

43-летняя спортсменка является пятикратной победительницей Уимблдона в одиночном разряде.

Уимблдон: новости, статьи, результаты матчей турнира

Уимблдон
Винус Уильямс
Элина Свитолина
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