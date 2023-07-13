Вондроушова стала первой «несеяной» теннисисткой, вышедшей в финал Уимблдона в Открытой эре

Чешская теннисистка Маркета Вондроушова вышла в финал Уимблдона-2023.

Как сообщает Opta, 24-летняя спортсменка стала первой «несеяной» теннисисткой, вышедшей в финал Уимблдона в Открытой эре. Также Вондроушова стала вторым игроком с самым низким рейтингом, вышедшим в финал этого турнира в женском одиночном разряде с момента появления рейтинга WTA — ниже была только Серена Уильямс в 2018 году (181-я ракетка).

В полуфинале Уимблдона чешка обыграла украинку Элину Свитолину со счетом 6:3, 6:3. В финале Вондроушова сыграет с победительницей матча Арина Соболенко (Белоруссия) — Онс Жабер (Тунис).