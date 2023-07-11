Янчук назвал Джоковича фаворитом в матче с Рублевым

Заслуженный тренер России Виктор Янчук считает, что у сербского теннисиста Новака Джоковича больше шансов победить в четвертьфинальном матче Уимблдона, чем у россиянина Андрея Рублева.

«Рублев и Джокович абсолютно закономерно вышли в четвертьфинал, так должно было быть. Джокович — очень универсальный игрок, он очень опытный. Возможно, за счет агрессивных ударов Андрей сможет пробить оборону Новака, но это не факт. У Джоковича больше шансов, он все-таки играет разнообразнее, интереснее. Посмотрим, что в итоге получится», — приводит ТАСС слова Янчука.

Матч между теннисистами пройдет 11 июля и начнется в 17.00 по московскому времени.

Рублев стал десятым действующим игроком, который выходил в четвертьфиналы всех турниров «Большого шлема».