Янчук пожелал Звонаревой удачи на US Open

Заслуженный тренер России Виктор Янчук прокомментировал выход российской теннисистки Веры Звонаревой на US Open.

В финале квалификации 38-летняя спортсменка обыграла японку Моюку Учижиму со счетом 7:5, 6:3.

«Это очень похвально, что Звонарева в свои 38 лет прошла квалификацию. Она сумела это сделать за счет богатого опыта и высокого класса игры. У нее очень сильный характер, потому что она продолжает выдерживать серьезные нагрузки и ураганный обмен ударами. Хочется пожелать ей удачи», — цитирует Янчука ТАСС.

143-й розыгрыш Открытого чемпионата США пройдет с 28 августа по 10 сентября. Игры будут проходить в Нью-Йорке на кортах Национального теннисного центра имени Билли Джин Кинг.