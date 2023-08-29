«Достало проигрывать всяким инвалидам». Бублик поразил публику ужасными заявлениями на корте

Лучший теннисист Казахстана покинул «мейджор» в Нью-Йорке и теперь рискует нарваться на штраф с выговором за мат и неприемлемые высказывания.

Первая ракетка Казахстана Александр Бублик снова в центре скандала из-за своей несдержанности. Бывший россиянин без вариантов уступил в первом круге Открытого чемпионата США Доминику Тиму со счетом 3:6, 2:6, 4:6. Всего три года назад австриец брал в Нью-Йорке титул, но сейчас испытывает большие проблемы с формой и здоровьем, уступая в рейтингу Бублику более 50 позиций. Не удивительно, что Александр расстроился, отдав матч, в котором считался фаворитом. И поражение точно не назовешь достойным — свое разочарование 26-летний уроженец Гатчины сопровождал такими возгласами, что наверняка получит штраф, а возможно, и дисквалификацию. А главное — казахстанец нажил себе новых ненавистников среди болельщиков.

Что я делаю не так?

Воспроизвести заявления Бублика, которыми он пытался взбодрить себя во время поединка первого круга US Open, я не могу, не нарвавшись на гнев российских контролирующих органов. Поэтому весь цветастый мат заменю на более-менее соответствующие цензурные выражения. Но русской брани, увы, было очень много, и один этот факт наверняка обернется печальными последствиями. Александр и раньше отличался несдержанным поведением и сквернословием на корте. Но сейчас он, кажется, превзошел сам себя и на ровном месте заработал дополнительную головную боль, в том числе для собственного окружения.

26-летний теннисист выступает на Открытом чемпионате США в шестой раз, и до сих пор ни разу не выигрывал здесь больше двух матчей подряд. Возможно, стилю игры Бублика не подходит американский хард или у неудач есть какая-то иная причина, но черная полоса в Нью-Йорке явно расстраивает эмоционального парня. «Я не могу здесь играть, блин, — разговаривал Александр сам с собой во время поединка с Тимом. — Не хочу сюда вообще приезжать. Я просто не могу здесь играть. Что я делаю не так? Он просто будет стоять и кидать. Ему даже ничего делать не надо, я все равно провалюсь. Если я проиграю, то завтра уеду домой».

Свое обещание казахстанец, кстати, сдержал. После поражения он снялся и с парного разряда, где должен был выступать в дуэте с россиянином Александром Шевченко (заодно подставив и своего приятеля). Но самое ужасное не это, а то, что в трансляцию попала еще одно неприемлемое заявление Бублика. «Меня достало в карьеру возвращать всяких инвалидов», — заявил Александр, имея в виду плохую форму своего соперника, который до этого проиграл на турнирах «Большого шлема» семь матчей подряд. Огорчение 27-й ракетки мира, конечно, вполне обоснованно. Однако на сей раз он переступил черту — не просто оскорбил соперника, но и задел при этом чувства людей с ограниченными возможностями.

Александр Бублик. Фото Global Look Press

Это не может остаться без последствий

Слово «инвалид», как известно, происходит от латинского invalidus, что означает «бессильный, слабый, больной, неполноценный». В последнее время оно считается уничижительным и, как правило, заменяется эвфемизмом «человек с ограниченными возможностями» или «лицо с физическими особенностями». Использовать неполиткорректное слово в качестве оскорбления и пренебрежения — это точно последнее, что надо делать на большом турнире, где разыгрывается первенство среди теннисистов-колясочников. Судья на вышке, видимо, не расслышал или не понял, что именно сказал Бублик. Но заявления казахстанца уже переведены на английский и вызвали крайне негативную реакцию.

«Я не знаю, насколько точно перевели его фразу. Но еслиБублик действительно так сказал, это жестко. Подобного вообще не следует говорить, просто из уважения. Но, возможно, он не это имел в виду или что-то в этом роде», — отреагировал Тим на послематчевой пресс-конференции."Это просто ужасно", — прокомментировал случившиеся в соцсетях австралиец Ник Киргиос, который сам неоднократно получил штрафы за нецензурные выражения и недисциплинированное поведение на корте. Но здесь важный нюанс — Ник оскорблял общественную нравственность или в крайнем случае — судей или конкретных болельщиков. А Александр — целую уязвимую группу жителей Земли.

Соцсети, понятное дело, негодуют. «Многие говорили, что Бублик — это более адекватная версия Киргиоса, — написал один из пользователей. — Что теперь вы скажете об этом придурке?» «Не могу понять, как Бублику удается избежать потока штрафов, с которыми обычно сталкивается Ник? — недоумевает другой болельщик. — Ведь его поведение на корте не менее оскорбительного для всех, кто любит этот вид спорта». «Буду молиться за поражения Бублика до завершения его карьеры, — обещает третийфанат. — Он говорит гадости каждый второй матч, но то, что он сделал сейчас, — это отвратительно даже по меркам Александра. Это не может остаться пройти без последствий».

Александр Бублик. Фото USA Today Sports

Не отдавайте детей в теннис!

Теперь ход за организаторами US Open. Скорее всего, Бублику грозит штраф в несколько тысяч долларов или лишение призовых (81,5 тысячи долларов за выступление в первом раунде). Возможно, что-то добавит ATP — но дисквалификация, если и будет, наверняка станет условной. Много зависит от того, как громко раскочегарится скандал дальше. Если оскорбятся спортсмены-колясочники, выступающие на Открытом чемпионате США, тогда Александру точно не поздоровится. И это хорошо, поскольку этому несдержанному спортсмену давно нужен хороший урок. Конечно, шоу в его исполнении порой выглядят весело, но всему есть предел.

Буквально в феврале этого года бывший россиянин неприятно поразил публику, разбив о корт на турнире в Монпелье три ракетки подряд. До этого теннисист, перешедший под флаг Казахстана в 2016 году, неоднократно попадал в скандалы, связанные с неспортивным поведением и ненормативной лексикой. В 2020 году на одном из турниров Александр нецензурно выругался во всеуслышание. «Ненавижу теннис, — заявил тогда Бублик. — Всей душой ненавижу. Самый ужасный вид спорта. Ежедневно, когда им занимаюсь, ненавижу». Хейт собственной профессии продолжился в 2021 году, когда казахстанец сказал: «Этот спорт — для недалеких. Не пойму, что происходит на корте. Просто один дебил обыгрывает другого».

После поражения в Дубае Александр на эмоциях заявил, что готов закончить с теннисом. «Не понимаю, что делать. Уже смешно, потому что это одно и то же — турнир за турниром. Чел просто не играет первый сет, а потом начинает бегать. Думаю, что скоро вообще забью на это все. Бороду в зеленый цвет покрашу. Это реально забавно», — пообещал спортсмен. В прошлом году Бублик обматерил публику на турнире в Монте-Карло, а в Штутгарте в матче против Энди Маррея вообще выдал потрясающий монолог: «Я просто утомился. Он будет ошибаться, нет? Нет? Ну пошел он тогда на фиг. Имел я его шлюху-маму! Как меня это бесит! Родители, не отдавайте детей в теннис. Это дерьмо, а не спорт».