Первая ракетка мира оставила US Open без россиянок. Соболенко сильнее Касаткиной

Белорусская Барби пробилась в четвертьфинал Открытого чемпионата США.

US Open. 1/8 финала

Женщины

Арина Соболенко (Белоруссия, 2) — Дарья Касаткина (Россия, 13) — 6:1, 6:3

Впервые в карьере лидером рейтинга WTA станет Арина Соболенко. В четвертьфинал она выходит в восьмой раз за последние девять турниров «Большого шлема». Но удастся ли ей на этот раз пробиться в финал? За последние два года атлетичная белоруска показывает хорошие результаты на US Open. В предыдущем году она уступила Иге Свентек в полуфинале, а в 2021 году — канадке Фернандес. Но сейчас Арина явно настроена забрать второй титул мейджора в сезоне. Это было ярко продемонстрировано в матче четвертого круга против первой ракетки России Дарьи Касаткиной.

Соболенко увеличила разрыв в личных встречах с Касаткиной

Сложная игра Касаткиной на задней линии с безупречной защитой, может стать помехой для любой соперницы, кроме Соболенко. Диаметрально противоположный стиль игры Арины не дал Дарье и тени надежды на победу. Матч закончился со счетом 6:1, 6:3 менее, чем за полтора часа. Касаткой не удалось сотворить сенсации — ее недостатки особенно были видны при очень слабых подачах. Соболенко большую часть своих ударов держалась далеко за задней линией, стремясь первой задать темп игры.

Хорошая подача — победа в кармане

Для большинства теннисистов первый гейм первого сета является чуть ли не самым важным. Если взять его, дальше проще играть с психологической точки зрения. Касаткиной такой возможности не представилось. Без особой борьбы она отдала первый гейм, так и не выиграв ни одного розыгрыша. Это и не удивительно — с первого мяча Арина показала свою агрессивную атакующую игру, к чему Дарья не была готова. Мячи россиянка возвращала в центр, давая возможность сопернице контратаковать. Несмотря на то, что в Мейсоне, где в последний раз встречались соперницы, более скоростные корты, чем в Нью-Йорке, Касаткиной не удалось справиться с тяжелыми ударами Соболенко под заднюю линию. Первый сет выдался легким для белорусской теннисистки, она отдала лишь один гейм на своей подаче.

На US Open отличился своей пушечной подачей американский теннисист Бен Шелтон. В матче с Асланом Карацевым он дважды зарядил эйс со скоростью 239 км/ч. Всю встречу американец стабильно подавал со скоростью, превышающей 200 км/ч, что позволило выиграть у российского теннисиста. В поединке за выход в четвертьфинал у женщин «Беном Шелтоном» стала Арина Соболенко. Ее подача чуть ли не в два раза превышала скорости полета мяча от Дарьи, что позволило навязать свой темп игры. Точные и сильные вводы мяча застали россиянку врасплох, ей ничего не осталось кроме как отыгрывать мяч и бежать за следующим. Семь из восьми брейк-поинтов на подаче удалось выиграть Соболенко. На собственной подаче она забрала 70 процентов очков.

Арина Соболенко. Фото USA Today Sports

Камбэка не произошло

Второй сет Касаткина начала более уверенно и появилась надежда, что, как и в первых двух матчах этого турнира, Дарья соберется, и переломит ход встречи. Но, увы, подобного не произошло. Острые форхенды и бэкхенды Арины не позволили российской теннисистке развернуть борьбу в свою пользу. Все-таки не пошла игра у Дарьи, никак не удавалось начать атаковать, удары срывались в аут то по ширине, то по длине. Сам по себе теннис в исполнении первой ракетки России не вызывает восторга по комбинациям и разнообразию ударов. За весь матч Дарья ни разу не вышла к сетке, пару раз безуспешно укоротила мяч и преимущественно била в центр корта.

Перед матчем журналистка спросила у Касаткиной, как она морально готовилась к встрече с Соболенко, на что ей та ответила: «За день до матча я все думала, как мне раскрутить свой Youtube-канал, ничего не пришло в голову, кроме как сейчас прорекламировать. Вбиваете в поиске мою фамилию и попадете куда надо». Но, видимо, Дарье накануне судьбоносной игры все-таки стоило думать о чем-то другом.

Соболенко выходит в четвертьфинал турнира в Нью-Йорке третий год подряд. В следующем матче ей предстоит встретиться с сеянной под номером 23 китаянкой Циньвэнь Чжэн, которая оставила не у дел пятую ракетку мира Онс Жабер, и вышла в свой первый в карьере четвертьфинал мейджора. «Мы пару раз тренировались вместе. Она подает хорошо, бьет очень тяжело. Это будет тяжелый матч, и я очень его жду», — прокомментировала будущий поединок Соболенко.

Александра Ланцетова