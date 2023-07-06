Экоактивисты чуть не сорвали матч экс-россиянке. Акция протеста с конфетти помешала ей выиграть

Очередной скандал на Уимблдонском турнире.

Экоактивисты движения Just Stop Oil вновь прорвались на матч Уимблдона. Во время встречи между бывшей российской, ныне выступающей за Австралию, теннисисткой Дарьи Сэвилл и британкой Кэти Бултер на корт выбежал пожилой мужчина. Он разбросал конфетти и частицы пазла с изображением центрального корта травяного «Большого шлема».

Несмотря на то что охрана, работающая на соревнованиях, отреагировала достаточно оперативно и быстро вывела нарушителя с корта, болгерл все же пришлось очищать газон он оранжевого конфетти. Толпа освистала протестующих, некоторые даже слышали крики «Убирайтесь». К тому же данный инцидент, по мнению одной из участниц матча, сильно повлиял на исход встречи.

Поражение

Дарья Сэвилл (в девичестве — Гаврилова), которая в момент проведения акции протеста вела 4:2 на тай-брейке первого сета, заявила, что инцидент серьезно ей помешал. По ее словам, после случившегося она не могла собраться, а британка сумела перехватить инициативу и одержать итоговую победу в этой встрече.

«У меня всегда были проблемы с концентрацией, так что это, вероятно, самые сложные обстоятельства, с которыми мне приходилось сталкиваться. Это было большим огорчением. Я подумала: «О боже, почему это происходит именно на моем корте?» И у меня хуже всего получается переориентироваться», — приводит Yahoo Sports слова Сэвилл.

Это уже вторая подобная акция протеста представителей движения Just Stop Oil не только в рамках текущего розыгрыша Уиблдонского турнира, но и за один соревновательный день. Экоактивисты борются с разработкой нефтегазовых месторождений. Ранее они прервали матч первого круга на корте №18, где играли болгарский спортсмен Григор Димитров и теннисист из Японии Со Симабукуро.

Сотрудники службы безопасности уводят мужчины с корта. Фото AFP

Протесты

Министр внутренних дел Великобритании Суэлла Браверман осудила «неприемлемые» действия экоактивистов на Уимблдоне и пообещала суровые наказания для нарушителей.

«Протестующие на Уимблдоне были полны решимости испортить игру зрителям и любителям спорта по всему миру. Это неприемлемо. Мы будем бескомпромиссно жесткими по отношению к эгоистичным протестующим, намеренным испортить наши спортивные мероприятия мирового уровня этим летом», — говорится в ее заявлении.

Подобные акции происходят не только на теннисных, но и других спортивных мероприятиях мирового уровня. Так, на седьмом этапе Бриллиантовой лиги по легкой атлетике в Стокгольме (Швеция) протестующие попытались сорвать забег на 400 метров с барьерами у мужчин. Также в прошлом году экоактивисты прорвались трассу во время «Гран-при Великобритании» «Формулы-1».

Дарья Сэвилл и Кэти Бултер помогают очистить корт от конфетти. Фото AFP

Скандалы

Организаторы Уимблдона и столичная полиция сообщили, что двое протестующих — мужчина и одна женщина — были задержаны по подозрению в незаконном проникновении на территорию при отягчающих обстоятельствах и нанесении ущерба преступным путем. А также устроители турнира выразили надежду, что у представителей Just Stop Oil больше не запланировано никаких трюков.

Но все это вряд ли снизит градус скандальности текущего розыгрыша Уимблдона. На днях исполнительный директор Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета (AELTC) Салли Болтон попросила зрителей не использовать «тихие комнаты», предназначенные для молитв или кормления младенцев, не по назначению. Все потому, что некоторые зрители пожаловались на «интимные звуки», которые постоянно доносятся из данных помещений.

А итальянский теннисист Маттео Берреттини угрожал судье из-за отказа приостановить матч первого круга Уимблдона против соотечественника Лоренцо Сонего. Корт, на котором играли теннисисты, был скользким из-за дождя. По ходу третьего сета Берреттини и Сонего несколько раз упали, но судья не стал прерывать игру.

После очередного падения итальянец обратился к арбитру с вопросом, почему игра не была остановлена, и добавил, что это может быть травмоопасно для игроков:

«Если я получу травму, я подам на вас в суд, договорились? Я знаю, что вы хотите, чтобы мы играли. Но если мы каждый раз падаем, это опасно», — передает слова Берреттини Tennis-Infinity.

В итоге встреча была приостановлена по ходу четвертого сета при счете 6:7 (5:7), 6:3, 7:6 (9:7), 1:1 в пользу Берреттини и отложена на 6 июля.