«Почему она выглядит такой несчастной?» Фанаты атаковали жену Медведева на финале US Open

Во время решающего матча в Нью-Йорке некоторые болельщики смотрели не на теннис, а на женщин на трибунах

US Open. Мужчины. Финал

Новак Джокович (Сербия, 2) — Даниил Медведев (Россия, 3) — 6:3, 7:6 (7:5), 6:3

Одним из факторов противостояния Новака Джоковича и Даниила Медведева в финале US Open СМИ сделали заочную «дуэль» жен серба и россиянина. Сравнение во многом выглядело искусственным — навряд ли сами женщины предполагали такой поворот, ведь обе со своими супругами давно, и точно не ради пиара. Тем не менее и Елена Джокович, и Дарья Медведева в воскресенье вечером появились в боксах финалистов на стадионе Артура Эша, и драматурги телетрансляции вместе с фотографами не нашли в себе сил пройти мимо этого факта. Тем более что жены выглядели и вели себя очень по-разному, дав повод для умозаключений той части фанатов, которым было скучно наблюдать за чисто спортивной стороной матча.

Настоящая первая леди

37-летняя Елена Джокович (Ристич) находится в отношениях в Новаком уже почти два десятилетия. Пара поженилась в 2014 году после девяти лет знакомства. Тогда же у них родился сын Стефан, а три года спустя — дочь Тара. Оба ребенка вместе с матерью были на финале US Open-2023 и тепло приветствовали Новака после его победы. Объятия 24-кратного чемпиона «мейджоров» с шестилетней Тарой — один из самых популярных снимков по итогам финала. Что касается Елены, то ее внешний вид во время матча, по общему мнению, был безупречным. И это не удивительно, поскольку у супруги Ноле огромный опыт гламурных фотосессий, появлений на красных ковровых дорожках различных фестивалей и прочих мероприятий, на которых к ней было приковано повышенное внимание.

Елена Ристич. Фото Global Look Press

«Елена великолепна. Судя по всему, она заботливая жена и любящая мать, но выглядит так, словно находится на балу и вот-вот потеряет хрустальную туфельку, — написал один из болельщиков в соцсетях. — Она настоящая первая леди — смотрится очень гламурно, в прекрасном платье, с идеальной прической и макияжем. Ее облик кажется разительным контрастом с тем, какой предстала супруга игрока из России».

Образ Дарьи Медведевой (Чернышковой) вызвал бурные споры. 27-летняя жена первой ракетки России пришла на матч в спортивном костюме, в очках и с небрежным пучком волос на голове. Некоторые фанаты оказались неприятно поражены таким имиджем и писали, что россиянка словно находится «дома на диване перед телевизором», а не под прицелом сотен камер и на глазах у миллионной аудитории. При этом другой части публики, наоборот, понравилась естественность Дарьи, ведь ее главной задачей в этот вечер была моральная поддержка мужа, а не демонстрация собственной неотразимой привлекательности.

Дарья Медведева (справа, в белом). Фото AFP

Выглядит абсолютно естественно

Дарья и Даниил тоже знакомы очень давно — почти десять лет. Пара оформила отношения в 2018 году. Прошлой осенью у них родилась дочь Алиса. Девочка также находилась в Нью-Йорке во время турнира, однако на трибуне в позднее время ребенок, которому не исполнилось еще и года, замечен не был. Дарья часто поддерживает мужа на матчах, однако практически полностью закрыта для СМИ и блогеров — не дает интервью и не публикует свои фото в открытом доступе в соцсетях. В этом плане она полная противоположность Елене Джокович.

Даниил более открыт — иногда он публикует свои снимки с дочерью и не стесняется говорить о своей семье на публике. Так после победного финала US Open-2021 он благодарил Дарью, а после поражения в 2023-м шутил на тему «ужасного подарка на годовщину свадьбы». Впрочем, весь нынешний турнир Медведев старался веселить публику и юморил на самые разные темы — вероятно, это было защитной реакцией российского теннисиста на фоне колоссального стресса.

Новак Джокович празднует победу с семьей. Фото AFP

Именно стрессом объяснили многие фанаты обыденный внешний вид Дарьи во время финала. «Это так мило, что супруга Медведева совсем не наряжена, — отметил один из болельщиков. — Как будто она пришла на работу. Она выглядит абсолютно естественно, что, вероятно, должно снять с Даниила часть давления». Наблюдатели также отмечают, что дело, возможно, в той ситуации, которую сейчас переживает женщина. Ведь первый год жизни ребенка — обычно самый сложный для родителей. И многие матери в этот период меняют приоритеты, предпочитая удобство и практичность неземной красоте.

«Но почему Медведева выглядит такой несчастной?» — изумляются некоторые фанаты. Возможно, дело здесь исключительно в результате поединка. Ведь он с самого начала складывался для Даниила неудачно, и поводов для радости у его группы поддержки было немного.

Кит Урбан и Николь Кидман. Фото Reuters

Гламурные смотрины

Все эти обсуждения жен, безусловно, тянут на махровый сексизм, который сейчас так критикуется на Западе. Однако финал US Open во многом воспринимался не только как спортивное событие, но и как некое светское мероприятие. Нечто сравнимое с торжественными церемониями на кинофестивалях или на вручении престижных премий. Многие американские селебрити явились на игру не ради тенниса, а чтобы себя показать и других посмотреть. И в этом отношении Елена Джокович, конечно, лучше попала в тренд.

На трибунах во время финала были замечены музыкант Джастин Тимберлейк, знаменитые актеры Николь Кидман и Леонардо Ди Каприо. Кидман явилась на стадион в сопровождении своего нынешнего мужа — певца Кита Урбана. Пара, у которой двое детей, демонстрировала влюбленность, держась за руки, щеголяя в простой одежде, но при этом засветив перед поклонниками многочисленные кольца и перстни на своих руках. Настоящий показ мод устроила на трибуне американская супермодель Эмили Ратаковски, явившаяся на матч в высоких сапогах, несмотря на жаркую погоду в Нью-Йорке.

Знаменитый комик Джерри Сайнфелд также был замечен на финале со своей 24-летней женой Джессикой, которая младше своего супруга на 45 лет. В общем, таблоиды в результате этих «смотрин» получили пищу для обсуждения на ближайшие полгода. Конечно, можно возмутиться ситуации, при которой спорт для части публики отошел на второй план. Но, с другой стороны, это обратная сторона популярности и свидетельство того, что финал US Open вышел далеко за рамки банального перекидывания мяча через сетку. И любому, кто участвует в таком действе, в том числе семье Даниила Медведева, нужно быть морально готовым к тому, что любой их чих будет рассматриваться под лупой и их кости обыватели перемоют тысячи раз.