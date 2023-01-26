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Шарапова с челкой: как выглядела победительница Australian Open 15 лет назад

Отдел фото «СЭ»
Мария Шарапова в 2008 году.
Фото Getty Images
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Чемпионская фотосессия, смена имиджа и модные вечеринки.

Ровно 15 лет назад Мария Шарапова стала победительницей Australian Open. В финале она обыграла сербскую спортсменку Ану Иванович — 7:5, 6:3. Мария стала первой россиянкой, которая победила на Открытом чемпионате Австралии. За год до этого триумфа она уже выходила в финал турнира, но уступила Серене Уильямс.

Победительница Australian Open-2008 Мария Шарапова. Фото Getty Images
Фото Getty Images
Ана Иванович и Мария Шарапова. Фото Getty Images
Фото Getty Images

Чемпионская фотосессия с кубком Дафни Экхерст состоялась на борту судна на реке Ярра. Счастливая победительница держала в руках заветный трофей и позировала перед объективами фотокамер на фоне живописных пейзажей Мельбурна.

Мария Шарапова с чемпионским кубком. Фото Getty Images
Фото Getty Images
Мария Шарапова провела чемпионскую фотосессию на борту судна на реке Ярра. Фото Getty Images
Фото Getty Images

Уже в феврале состоялся дебют Марии в составе сборной России в розыгрыше Кубка Федерации. Благодаря двум ее победам в противостоянии с Израилем российская команда смогла выйти в полуфинал соревнования.

Елена Веснина, Мария Шарапова, Шамиль Тарпищев, Анна Чакветадзе, Динара Сафина. Фото Getty Images
Фото Getty Images
Тренировка Марии Шараповой перед матчем Кубка Федерации. Фото Getty Images
Фото Getty Images

После этого триумфа Шарапова выиграла еще два титула на турнирах в Дохе и Амелия-Айленде. Выступление на «Ролан Гаррос» завершилось уже в четвертом раунде после проигрыша Динаре Сафиной, а на Уимблдоне Мария уступила еще одной россиянке Алле Кудрявцевой уже во втором раунде.

Анна Чакветадзе и Мария Шарапова на церемонии открытия турнира в Дохе. Фото Getty Images
Фото Getty Images
Мария Шарапова - победительница турнира в Дохе. Фото Getty Images
Фото Getty Images
Мария Шарапова после поражения на Roland Garros. Фото Getty Images
Фото Getty Images

На этом спортивные достижения Шараповой в 2008 году заканчиваются. Вторую половину сезона спортсменка пропустила из-за травмы.

Мария Шарапова на Уимблдоне-2008. Фото Getty Images
Фото Getty Images

В 2008 году Мария не осталась в стороне от модных тенденций и немного сменила имидж, сделав густую челку. Хоть все и привыкли видеть теннисистку с другой прической, надо признать, что эти изменения сделали ее образ еще более привлекательным и озорным.

Прическа Марии Шараповой. Фото Getty Images
Фото Getty Images
Мария Шарапова на премьере фильма "10 000 лет до нашей эры". Фото Getty Images
Фото Getty Images
Мария Шарапова с челкой. Фото Getty Images
Фото Getty Images

Российская теннисистка всегда вела активный образ жизни и часто посещала светские мероприятия, ведь из-за травмы свободного времени у нее было гораздо больше, чем обычно. Спортсменка успевала ходить не только на вечеринки, вручения наград, премьеры кинофильмов, но и на показы мод.

Мария Шарапова на Неделе моды. Фото Getty Images
Фото Getty Images
Мария Шарапова на неделе мод в Нью-Йорке. Фото Getty Images
Фото Getty Images
Мария Шарапова на показе мод в Нью-Йорке. Фото Getty Images
Фото Getty Images
Мария Шарапова на модном показе в Нью-Йорке. Фото Getty Images
Фото Getty Images
Теннис
Australian Open
фото
Мария Шарапова
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