Шарапова с челкой: как выглядела победительница Australian Open 15 лет назад

Чемпионская фотосессия, смена имиджа и модные вечеринки.

Ровно 15 лет назад Мария Шарапова стала победительницей Australian Open. В финале она обыграла сербскую спортсменку Ану Иванович — 7:5, 6:3. Мария стала первой россиянкой, которая победила на Открытом чемпионате Австралии. За год до этого триумфа она уже выходила в финал турнира, но уступила Серене Уильямс.

Фото Getty Images

Фото Getty Images

Чемпионская фотосессия с кубком Дафни Экхерст состоялась на борту судна на реке Ярра. Счастливая победительница держала в руках заветный трофей и позировала перед объективами фотокамер на фоне живописных пейзажей Мельбурна.

Фото Getty Images

Фото Getty Images

Уже в феврале состоялся дебют Марии в составе сборной России в розыгрыше Кубка Федерации. Благодаря двум ее победам в противостоянии с Израилем российская команда смогла выйти в полуфинал соревнования.

Фото Getty Images

Фото Getty Images

После этого триумфа Шарапова выиграла еще два титула на турнирах в Дохе и Амелия-Айленде. Выступление на «Ролан Гаррос» завершилось уже в четвертом раунде после проигрыша Динаре Сафиной, а на Уимблдоне Мария уступила еще одной россиянке Алле Кудрявцевой уже во втором раунде.

Фото Getty Images

Фото Getty Images

Фото Getty Images

На этом спортивные достижения Шараповой в 2008 году заканчиваются. Вторую половину сезона спортсменка пропустила из-за травмы.

Фото Getty Images

В 2008 году Мария не осталась в стороне от модных тенденций и немного сменила имидж, сделав густую челку. Хоть все и привыкли видеть теннисистку с другой прической, надо признать, что эти изменения сделали ее образ еще более привлекательным и озорным.

Фото Getty Images

Фото Getty Images

Фото Getty Images

Российская теннисистка всегда вела активный образ жизни и часто посещала светские мероприятия, ведь из-за травмы свободного времени у нее было гораздо больше, чем обычно. Спортсменка успевала ходить не только на вечеринки, вручения наград, премьеры кинофильмов, но и на показы мод.

Фото Getty Images

Фото Getty Images

Фото Getty Images