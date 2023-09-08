Медведев должен прыгнуть выше головы. Как россиянину обыграть Алькараса на US Open

В полуфинале Открытого чемпионата США Даниилу надо найти противоядие против игры Карлоса.

Даниил Медведев на US Open выполнил задачу-минимум — благодаря победе над другом и соотечественником Андреем Рублевым он вышел в полуфинал, подтвердив свой третий номер «посева». Но выйти в финал будет гораздо сложнее при всей любви Медведева к кортам в Нью-Йорке. Ведь на пути первой ракетки России встанет не кто-нибудь, а все еще пока действующая первая ракетка мира, действующий чемпион US Open испанец Карлос Алькарас. Который в двух предыдущих матчах с Даниилом не проиграл ни одного сета, идеально воплотив свои игровые задумки. Так что для победы Медведеву необходимо каким-то образом найти противоядие от тенниса Алькараса и заставить испанского вундеркинда нервничать и ошибаться.

Карлос стал гораздо сильнее

Прежде Медведев и Алькарас встречались друг с другом трижды. В 2021-м на Уимблдоне россиянин отдал 18-летнему на тот момент испанцу всего семь геймов, однако в 2023-м соотношение сил в этом противостоянии заметно изменилось. Карлос буквально разгромил Даниила в финале «мастерса» в Индиан-Уэллс (6:3, 6:2), замучив того эффектными и эффективными укороченными. При этом Алькарас постоянно нагнетал темп, часто входил в корт, остро возвращал мячи даже после классных ударов Даниила, отодвигая россиянина далеко от задней линии и не позволяя доминировать в розыгрышах.

Даниил Медведев. Фото USA Today Sports

Конечно, хард в Индиан-Уэллс — очень медленный, даже близкий к грунту. Но и на траве в полуфинале Уимблдона-2023 все повторилось — рваный ритм Алькараса в сочетании с его потрясающей физической подготовкой и мощью принес испанцу комфортную победу (6:3, 6:3, 6:3). Только в отдельных отрезках матча Даниил на равных сражался с юным суперталантом, однако для победы и даже для относительно равной борьбы от него требовалось гораздо больше. Впрочем, остановить Алькараса на том Уимблдоне, как известно, не смог даже серб Новак Джокович.

На Открытом чемпионате США Медведев и сам прежде побеждал Джоковича — свой первый и единственный титул «Большого шлема» он завоевал как раз в Нью-Йорке в 2021-м, буквально разгромив легендарного серба в трех партиях. Тогда он, пожалуй, играл в лучший теннис в карьере, в то время как Новака явно выбивал из колеи вокруг возможного повторения рекорда Рода Лейвера — четырех выигранных «Больших шлемов» за сезон. Давление на Алькараса не столь велико, пусть он и защищает прошлогодний титул. При этом сейчас Карлос однозначно играет лучше, чем в 2022-м, когда он едва не уступил в четвертьфинале итальянцу Яннику Синнеру, а в полуфинале — американцу Фрэнсису Тиафо. Как считает сам испанец, сейчас он стал другим, куда более сильным игроком, особенно в том, как справляться с давлением. Он уверен в себе и в своем теннисе, хорошо готов физически и психологически и готов играть на топ-уровне на протяжении нескольких часов подряд.

«Я идеально провел последние матчи против Даниила с точки зрения тактики. Все, что мне требовалось делать, я выполнял очень хорошо. К тому же, моя игра подходит для такого типа соперников. Так что я попробую сделать то же, что делал в Индиан-Уэллс и на Уимблдоне. Надеюсь, я смогу сыграть на том же уровень и победить», — заявил Алькарас.

Заметим, что жуткая жара в Нью-Йорке к пятнице, когда и пройдут полуфиналы, полностью не отступит — по прогнозам обещают +31 по Цельсию днем. Разве что солнца будет меньше — синоптики пророчат даже небольшие дожди. В любом случае держать сумасшедший темп Медведеву будет непросто, поскольку Алькарас восстанавливается после изматывающих розыгрышей гораздо быстрее Рублева.

Карлос Алькарас. Фото USA Today Sports

Козыри Даниила

Получается, шансов у Медведева практически нет? Не будем столь пессимистичны. Конечно, Даниила нельзя назвать фаворитом предстоящего полуфинала, однако и у него есть свои козыри. Прежде всего, он превосходит Алькараса в плане подачи. Тем более, Карлос на приеме точно не сильнее Рублева, а значит, если Даниил будет подавать на своем лучшем уровне, он сможет брать относительно много легких мячей и геймов. К тому же покрытие на US Open устраивает его больше, чем в Индиан-Уэллс и на Уимблдоне, позволяя играть более уверенно и глубоко и допускать меньше брака, а значит, оказывать дополнительное давление на Карлоса.

Но главное, для того чтобы рассчитывать на победу, Медведев должен не проваливаться, а стабильно демонстрировать свой лучший уровень. Да в общем-то, он и сам это прекрасно понимает.

«Карлос здесь проиграл один сет, но я видел некоторые матчи, как он бегает на брейк-пойнтах и обводит. Это просто невероятно! В последних двух матчах я проиграл ему довольно легко. А я боец, так что хочу быть лучше. И чтобы иметь шансы на победу, нужно будет сыграть на 11 из 10, — рассказал Медведев на пресс-конференции. - С ним тяжело играть, поскольку он все умеет. И по сравнению с другими игроками он мощнее. Я бы сказал, что 97% игроков тяжело меня пробить, я всегда добегаю и возвращаю. А Карлосу хватает мощи. С форхенда у него мяч летит со скоростью 160 км/ч. К тому же у него нет слабых мест — он умеет классно исполнять все удары. Но в теннисе обыграть можно любого. Новака обыгрывают. Рафу на грунте обыгрывают — это почти невозможно, но кому-то удается. Мне определенно требуется подавать лучше, чем в наших предыдущих матчах, попадая в линии. В розыгрышах надо тоже пробивать в линии, и главное, играть на сто процентов своих возможностей на протяжении всего времени». В общем, не прибавить — если Медведеву удастся воплотить свой план, шанс у него обязательно появится.