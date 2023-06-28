Новые потери россиян перед Уимблдоном. Британцы маринуют наших без виз

Все больше россиян оказываются вне игры из-за королевских бюрократических проволочек.

Уимблдонский турнир стартует со дня на день — 3 июля, уже стартовала квалификация, в которой успели поучаствовать Евгений Донской и Егор Гахов (оба вылетели) и десяток наших одиночниц от Веры Звонаревой до Мирры Андреевой, многие из них на пути в основную сетку. Андреева в среду обыграла в одни ворота француженку Хлою Паке (6:1, 6:2). Однако не обошлось перед Уимблдоном и без потерь. Без кого осталась Россия на престижном турнире?

Новые отказники

Во-первых, турнир пропускает Карен Хачанов — из-за травмы, полученной на «Ролан Гаррос». Из-за такого развития событий он сможет присутствовать при рождении второго ребенка. Но об этом известно относительно давно. Седьмая ракетка России Павел Котов исчез из заявочных списков квалификации Уимблдона на днях. Причиной снятия официально были указаны проблемы с британской визой.

Теперь новая потеря — Полина Кудерметова. Причина неучастия заявлена как «изменение в расписании», в Федерации тенниса России посоветовали «пользоваться официальной информацией», но по данным «СЭ», сразу несколько российских теннисистов испытывали проблемы с получением виз. Следует ожидать потерь и в юниорском турнире, которые в последнее время России удаются. На «Ролан Гаррос» из четырех полуфиналисток турнира девушек три представляли Россию.

Полина Кудерметова. Фото Global Look Press

Смена правил по ходу игры

Когда в апреле была опубликована декларация, предназначенная для российских и белорусских игроков, она если и вызвала гнев в теннисном сообществе, то только в украинском. Россияне и белорусы без проблем готовы были подписать декларацию за мир, вне политики и без флагов своих государств.

Но британцы не могли обойтись без дополнений и за неделю до старта турнира внесли поправки в документ, ужесточив несколько положений. Причем некоторые из них очевидно реакционные и касаются конкретных кейсов с участием россиян.

Так, запрещено иметь спонсоров, в отношении которых действуют санкции. Случай сестер Кудерметовых, одним из спонсоров которых выступает «Татнефть». Что интересно, правило крайне спорное даже в таком случае, так как компания не включена в санкционный список. Но в них есть одно из дочерних предприятий «Татнефть-Нефтехим». Отдельный вопрос о тех, кого поддерживает Федерация тенниса России, но это все же общественная, а не государственная организация, пусть и аккредитованная Минспортом.

Или удивительное правило о запрете носить форму российских футбольных клубов. Посвящено Анастасии Потаповой и ее выходу на матч в американском Индиан-Уэллсе в футболке «Спартака». Наконец, одежда, в которой играют и тренируются теннисисты, не должна ассоциироваться с Россией. Тут наиболее интересно, как отреагируют на появление Андрея Рублева в своем бренде Rublo. Форму шьют в России.

Полина Кудерметова. Фото Global Look Press

Ожидания

Жеребьевка основного раунда пройдет 30 июня, но уже известно, что в число «сеяных» попали семь россиян — двое мужчин и пять женщин. Даниил Медведев стал третьим номером, Андрей Рублев — седьмым, Дарья Касаткина — 11-й, Вероника Кудерметова — 12-й, Людмила Самсонова — 15-й, Екатерина Александрова — 21-й, Анастасия Потапова — 22-й. Также в турнире точно поучаствует наша Маргарита Бетова — благодаря защищенному рейтингу, а через квалификацию все еще могут пройти Элина Аванесян, Диана Шнайдер, Мирра Андреева, Вера Звонарева, Эрика Андреева (ей предстоит игра с украинкой Даяной Ястремской).

Медведев входит в топ-8 теннисистов АТР по проценту побед на траве (66%) и заслуженно считается одним из фаворитов, но на последних турнирах выступал неудачно. В Галле россиянин добрался только до 1/4 финала.

Одним из лучших игроков на траве в женском теннисе является россиянка Людмила Самсонова. На сайте ее и вовсе недавно поставили на первое место в мире с 80% побед, но не очень понятно почему, ведь сыграла она на траве больше 10 матчей (8-2). За все годы — 30, из которых в 20 победила. Тоже уровень мирового топа.

Надежды в женском турнире и на Дарью Касаткину, которая сейчас здорово идет по сетке подготовительного турнира в Истбурне.

В прошлом году вопреки санкциям британцев женский Уимблдон выиграла россиянка под казахстанским флагом Елена Рыбакина. Будет красиво, если и в этом году, несмотря на все препоны, россияне покажут высокий результат.