Рекорды Уимблдона: главные герои, быстрейшие подачи, самые короткие и длинные матчи

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С 3 по 16 июля на травяных кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета пройдет третий в сезоне турнир «Большого шлема» — Уимблдон. Он появился в 1877 году и является старейшим теннисным турниром в истории. Почти за полтора века на Уимблдоне было установлено множество рекордов. Рассказываем о самых ярких достижениях и героях турнира.
Если попросить назвать одного теннисиста, с которым ассоциируется Уимблдон, наверняка многие укажут на Роджера Федерера. Действительно, швейцарец чаще всего побеждал в мужских одиночных финалах в Открытую эру. На лондонских кортах он взял восемь титулов. Для него самого Уимблдон — самый успешный из турниров «Большого шлема». На втором месте у Роджера стоит Australian Open, который выигрывал 6 раз.
Федерер правил в Англии в нулевые годы. Швейцарец взял пять титулов подряд в период с 2003 по 2007 год. Он шел за своим шестым трофеем в 2008-м, но на пути встал Рафаэль Надаль. Тот финал между Роджером и Рафой до сих пор многие специалисты называют величайшим в истории тенниса. Встреча продолжалась почти пять часов, а пятый решающий сет завершился со счетом 9:7 в пользу испанца.
Роджер не единственный, кому удавалось выиграть на Уимблдоне пять титулов подряд. В этом плане он лишь повторил достижение Бьорна Борга, побеждавшего в Лондоне с 1976 по 1980 год. Догнать Федерера по титулам в этом году может Новак Джокович. В случае победы у серба станет восемь побед в финале Уимблдона и пять подряд, как у швейцарца и шведа.
Кроме того, на счету Роджера еще несколько значимых достижений. Он выиграл на Уимблдоне наибольшее количество матчей — 105. Его битва за титул с Джоковичем в 2019-м является самым продолжительным финалом — Новак дожил до победы спустя 4 часа и 57 минут.
Также швейцарец входит в число четырех теннисистов, которые выигрывали и юниорский, и взрослый Уимблдон. Это удавалось Бьорну Боргу, Пэту Кэшу и Стефану Эдбергу.
Рекорды Федерера справедливы для мужского одиночного тенниса, но многие из них превзошла Мартина Навратилова. Она выигрывала Уимблдон девять раз, причем шесть из них подряд — в период с 1982 по 1987 год.
Многие думали, что достижения американки чешского происхождения смогут превзойти сначала немка Штеффи Граф, а в новом веке — американка Серена Уильямс. Однако обе теннисистки в итоге остановились на отметке в семь побед в финале Уимблдона. Сейчас английским рекордам Навратиловой никто не угрожает. Среди действующих теннисисток пять титулов имеет Винус Уильямс, но для 43-летней американки все большие победы давно позади.
Помимо этого, Мартина взяла больше всего титулов и в женском парном розыгрыше (7), и в миксте (4) на Уимблдоне в Открытую эру. Она сыграла на травяных кортах Всеанглийского клуба больше всех матчей — 326. Навратилова праздновала успех в 120 одиночных встречах, что тоже является рекордом.
Многие считают, что женский теннис более непредсказуемый. Однако на Уимблдоне статистика говорит об обратном. Ни разу за всю историю титул не доставался теннисистке, у которой не было номера «посева». При этом на других турнирах «Большого шлема» подобное случалось, причем относительно недавно. Например, в 2017-м на «Ролан Гаррос» победа досталась мало кому известной на тот момент латвийке Елене Остапенко, а на US Open в этом же году трофей неожиданно завоевала американка Слоан Стивенс. Самое низкое место рейтинга из победителей Уимблдона имела Винус Уильямс в 2007-м. Тогда американка была 31-й ракеткой мира и имела 23-й номер «посева».
В мужском одиночном разряде «несеяных» чемпионов двое. В 1985-м прорыв получился у Бориса Беккера. Немец до сих пор является самым молодым победителем Уимблдона среди мужчин. Он выиграл титул в 17 лет и 7 месяцев. Вторым «несеяным» чемпионом стал Горан Иванишевич в 2001 году. Хорват попал на Уимблдон благодаря уайлд-кард. Но статус не смутил Горана. На пути к кубку он прошел трех теннисистов из топ-10, в том числе был сильнее россиянина Марата Сафина в четвертьфинале. Сам Иванишевич начинал турнир на 125-м месте рейтинга, что является самым низким местом для победителей Уимблдона.
Именно на Уимблдоне был сыгран самый продолжительный матч в истории мирового тенниса. В 2010 году в первом круге мужского одиночного турнира зарубились американец Джон Изнер и француз Николя Маю. Встреча продолжалась 11 часов и 5 минут и завершилась со счетом 6:4, 3:6, 6:7 (7:9), 7:6 (7:3), 70:68 в пользу Изнера. Матч играли в течение трех дней, потому что его приходилось останавливать из-за наступающей темноты.
Попутно были побиты ряд других теннисных рекордов. Вот только несколько из них:
На этом фоне самый продолжительный женский матч на Уимблдоне выглядит несущественно. В 1995 году американка Чанда Рубин и канадка Патрисия Хай-Буле провели на корте 3 часа 45 минут. Но девушки могут похвастаться самым коротким матчем в истории (без учета игр, заканчивающих из-за травмы соперника). В первом круге Уимблдона в 1969 году британка Сью Тутт разобралась с американкой Мэрион Банди за 20 минут. Итоговый счет — 6:2, 6:0.
Нашлось место в Книге рекордов Уимблдона и лучшей теннисистке XXI века Серене Уильямс. Среди достижений американки, например, количество эйсов за один турнир в женском розыгрыше. В 2012 на пути к титулу Серена сделала 102 подачи навылет. Вообще ей принадлежит рекорд самой быстрой подачи в истории Уимблдона: 207,6 километра в час на турнире в 2008 году. У мужчин самый быстрый разгон мячу придал американец Тейлор Дент в 2010-м — 238,2 километра в час.