Рекорды Уимблдона: главные герои, быстрейшие подачи, самые короткие и длинные матчи

Достижения, которые трудно превзойти.

С 3 по 16 июля на травяных кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета пройдет третий в сезоне турнир «Большого шлема» — Уимблдон. Он появился в 1877 году и является старейшим теннисным турниром в истории. Почти за полтора века на Уимблдоне было установлено множество рекордов. Рассказываем о самых ярких достижениях и героях турнира.

Роджер Федерер и Рафаэль Надаль. Фото Getty Images

Роджер Федерер

Если попросить назвать одного теннисиста, с которым ассоциируется Уимблдон, наверняка многие укажут на Роджера Федерера. Действительно, швейцарец чаще всего побеждал в мужских одиночных финалах в Открытую эру. На лондонских кортах он взял восемь титулов. Для него самого Уимблдон — самый успешный из турниров «Большого шлема». На втором месте у Роджера стоит Australian Open, который выигрывал 6 раз.

Федерер правил в Англии в нулевые годы. Швейцарец взял пять титулов подряд в период с 2003 по 2007 год. Он шел за своим шестым трофеем в 2008-м, но на пути встал Рафаэль Надаль. Тот финал между Роджером и Рафой до сих пор многие специалисты называют величайшим в истории тенниса. Встреча продолжалась почти пять часов, а пятый решающий сет завершился со счетом 9:7 в пользу испанца.

Роджер не единственный, кому удавалось выиграть на Уимблдоне пять титулов подряд. В этом плане он лишь повторил достижение Бьорна Борга, побеждавшего в Лондоне с 1976 по 1980 год. Догнать Федерера по титулам в этом году может Новак Джокович. В случае победы у серба станет восемь побед в финале Уимблдона и пять подряд, как у швейцарца и шведа.

Кроме того, на счету Роджера еще несколько значимых достижений. Он выиграл на Уимблдоне наибольшее количество матчей — 105. Его битва за титул с Джоковичем в 2019-м является самым продолжительным финалом — Новак дожил до победы спустя 4 часа и 57 минут.

Также швейцарец входит в число четырех теннисистов, которые выигрывали и юниорский, и взрослый Уимблдон. Это удавалось Бьорну Боргу, Пэту Кэшу и Стефану Эдбергу.

Мартина Навратилова. Фото Global Look Press

Мартина Навратилова

Рекорды Федерера справедливы для мужского одиночного тенниса, но многие из них превзошла Мартина Навратилова. Она выигрывала Уимблдон девять раз, причем шесть из них подряд — в период с 1982 по 1987 год.

Многие думали, что достижения американки чешского происхождения смогут превзойти сначала немка Штеффи Граф, а в новом веке — американка Серена Уильямс. Однако обе теннисистки в итоге остановились на отметке в семь побед в финале Уимблдона. Сейчас английским рекордам Навратиловой никто не угрожает. Среди действующих теннисисток пять титулов имеет Винус Уильямс, но для 43-летней американки все большие победы давно позади.

Помимо этого, Мартина взяла больше всего титулов и в женском парном розыгрыше (7), и в миксте (4) на Уимблдоне в Открытую эру. Она сыграла на травяных кортах Всеанглийского клуба больше всех матчей — 326. Навратилова праздновала успех в 120 одиночных встречах, что тоже является рекордом.

Неожиданные чемпионы Уимблдона

Многие считают, что женский теннис более непредсказуемый. Однако на Уимблдоне статистика говорит об обратном. Ни разу за всю историю титул не доставался теннисистке, у которой не было номера «посева». При этом на других турнирах «Большого шлема» подобное случалось, причем относительно недавно. Например, в 2017-м на «Ролан Гаррос» победа досталась мало кому известной на тот момент латвийке Елене Остапенко, а на US Open в этом же году трофей неожиданно завоевала американка Слоан Стивенс. Самое низкое место рейтинга из победителей Уимблдона имела Винус Уильямс в 2007-м. Тогда американка была 31-й ракеткой мира и имела 23-й номер «посева».

В мужском одиночном разряде «несеяных» чемпионов двое. В 1985-м прорыв получился у Бориса Беккера. Немец до сих пор является самым молодым победителем Уимблдона среди мужчин. Он выиграл титул в 17 лет и 7 месяцев. Вторым «несеяным» чемпионом стал Горан Иванишевич в 2001 году. Хорват попал на Уимблдон благодаря уайлд-кард. Но статус не смутил Горана. На пути к кубку он прошел трех теннисистов из топ-10, в том числе был сильнее россиянина Марата Сафина в четвертьфинале. Сам Иванишевич начинал турнир на 125-м месте рейтинга, что является самым низким местом для победителей Уимблдона.

Джон Изнер и Николя Маю. Фото Getty Images

Другие рекорды Уимблдона

Именно на Уимблдоне был сыгран самый продолжительный матч в истории мирового тенниса. В 2010 году в первом круге мужского одиночного турнира зарубились американец Джон Изнер и француз Николя Маю. Встреча продолжалась 11 часов и 5 минут и завершилась со счетом 6:4, 3:6, 6:7 (7:9), 7:6 (7:3), 70:68 в пользу Изнера. Матч играли в течение трех дней, потому что его приходилось останавливать из-за наступающей темноты.

Попутно были побиты ряд других теннисных рекордов. Вот только несколько из них:

самый продолжительный сет — 8 часов и 11 минут (он шел дольше, чем до этого самый продолжительный матч);

наибольшее количество геймов в одном сете — 138;

наибольшее количество геймов в матче — 183;

наибольшее количество эйсов игрока в одном матче — 113 у Изнера;

наибольшее количество эйсов за матч — 216;

наибольшее количество выигранных очков за матч у одного игрока — 502 у Маю;

наибольшее количество очков за матч — 478.

На этом фоне самый продолжительный женский матч на Уимблдоне выглядит несущественно. В 1995 году американка Чанда Рубин и канадка Патрисия Хай-Буле провели на корте 3 часа 45 минут. Но девушки могут похвастаться самым коротким матчем в истории (без учета игр, заканчивающих из-за травмы соперника). В первом круге Уимблдона в 1969 году британка Сью Тутт разобралась с американкой Мэрион Банди за 20 минут. Итоговый счет — 6:2, 6:0.

Нашлось место в Книге рекордов Уимблдона и лучшей теннисистке XXI века Серене Уильямс. Среди достижений американки, например, количество эйсов за один турнир в женском розыгрыше. В 2012 на пути к титулу Серена сделала 102 подачи навылет. Вообще ей принадлежит рекорд самой быстрой подачи в истории Уимблдона: 207,6 километра в час на турнире в 2008 году. У мужчин самый быстрый разгон мячу придал американец Тейлор Дент в 2010-м — 238,2 километра в час.