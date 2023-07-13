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«Большой шлем»

Сегодня, 20:20

Драма Соболенко на Уимблдоне. Белоруска упустила путевку в финал и звание первой ракетки мира

Сергей Подушкин
Обозреватель
Теннисистка Арина Соболенко.
Арина Соболенко.
Фото Reuters
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Украинка Элина Свитолина также вылетела на стадии полуфинала.

Уимблдон-2023. Полуфиналы
Женщины
Онс Жабер (Тунис, 5) — Арина Соболенко (Белоруссия, 2) — 6:7 (5:7), 6:4, 6:3
Маркета Вондроушова (Чехия) — Элина Свитолина (Украина) — 6:3, 6:3

Белоруско-украинского финала в женском одиночном разряде на Уимблдоне не случится. Элина Свитолина безропотно уступила Маркете Вондроушовой из Чехии, а Арина Соболенко, уверенно ведя в счете, упустила преимущество в сет и брейк и проиграла Онс Жабер из Туниса. Тем самым белоруска не только осталась без путевки в финал, но и лишила себя звания первой ракетки мира. По крайней мере, пока.

Полуфинальное фиаско Арины

Да, Жабер играла в этом матче очень здорово, прекрасно двигалась по корту, доставая сложнейшие мячи, а порой и роскошно пробивая в движении, но все равно в первой половине матча именно Соболенко благодаря своей ураганной мощи выглядела предпочтительнее. На тай-брейке стартовой партии белоруску не выбила из колеи даже двойная ошибка при 2:2. Жабер, поведя 4:2, зажалась, а Арина прибавила, совершила несколько роскошных ударов (был и эйс), благодаря чему и забрала первый сет.

Казалось, в середине второй партии усталость Онс начала давать о себе знать, тунисская теннисистка при 2:2 проиграла гейм «под ноль» и вообще стала совершать слишком много брака. Вскоре Соболенко повела 4:2, а затем при 4:3 имела два геймбола. Но и это не помогло, счет в партии сравнялся. После чего на подаче туниски Арина не реализовала брейк-пойнт, а сопернице в следующем гейме это удалось.

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В третьей партии ключевой брейк Жабер сделала при 3:2. И хотя в концовке Соболенко отыграла несколько матчболов, от обидного поражения это ее не спасло. Это уже пятое поражение Арины в шести полуфиналах на «Больших шлемах» — единственное приятное исключение случилось на Открытом чемпионате Австралии-2023, где в финале белоруска обыграла Елену Рыбакину из Казахстана.

Напомним, что в случае выхода в финал Уимблдона-2023 Соболенко гарантировала бы себе с ближайшего понедельника звание первой ракетки мира. В свою очередь Жабер выиграла свой третий полуфинал Гранд слэма из трех. В двух предыдущих она уступала — Рыбакиной на Уимблдоне-2022 и Иге Швентек на Открытом чемпионате США — 2022. Посмотрим, удастся ли ей победить в финале «Большого шлема» с третьей попытки.

Теннисистка Онс Жабер.
Фото Reuters

Свитолина проиграла, но гордится

После поражения от Свитолиной в четвертьфинале Уимблдона Ига Швентек пожелала украинке выиграть Уимблдон. Но Элина надежд польской теннисистки не оправдала. В матче с Вондроушовой она сыграла явно ниже своих возможностей. То ли причина в усталости, то ли в чрезмерной мотивации, однако уровень тенниса Свитолиной был не слишком достоин полуфинала турнира «Большого шлема». Маркета и сама была небезупречна, периодически в важные моменты совершала двойные ошибки, но Элина допускала куда больше брака.

При 3:3 в первом сете украинка совершенно рассыпалась — она проиграла три гейма в конце партии, причем при 3:5 умудрилась отдать свою подачу с 40:15. После этого провальная серия Свитолиной продолжилась и во втором сете — в общей сложности она проиграла семь геймов подряд! Правда, при 4:0 и 40:15 во второй партии чешка, по-видимому, не смогла удержать концентрацию, настолько все было легко. Поэтому Вондроушова доигралась до возрождения интриги. Вскоре разрыв в ее пользу в партии сократился до минимума — 4:3. Правда, затем Маркета вновь прибавила, ударно провела два следующих гейма и вышла во второй финал турнира «Большого шлема» в карьере — в первом в 2019-м она уступила австралийке Эшли Барти на «Ролан Гаррос». По словам Вондроушовой, в прошлом году она в это время сидела в гипсе, а сейчас сыграет в матче за титул Уимблдона.

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Что же касается Свитолиной, то она отыграет почти полсотни позиций в рейтинге и войдет в топ-30. «Горжусь боевым духом, который демонстрировала. Тем, как справлялась с нервами, пусть, конечно, не сегодня. Но в предыдущих матчах все было хорошо», — подвела итог турнира украинка.

Элина Свитолина.
Фото Reuters

Корнеева и Демин — в двух шагах от титулов

Лучшие российские юниоры продолжают побеждать на нынешнем Уимблдоне. Алина Корнеева и Ярослав Демин добрались уже до полуфинальной стадии у девушек и юношей соответственно, пусть с каждым раундом им становится все сложнее. Так, Корнеева в четвертьфинале с огромным трудом справилась с Эной Койке из Японии — 7:5, 7:6 (7:4).

В стартовой партии Алина уступала японке 2:5, но взяла пять геймов подряд, а с ними и сет. А во второй партии, напротив, поначалу доминировала, вела 4:0, после чего позволила сопернице сравнять счет и довести сет до тай-брейка. Что ж, 16-летняя Корнеева все же избежала третьей партии, выиграв и второй сет. Теперь Алина встретится с Николой Бартунковой из Чехии. Пока же ей остается две победы до третьего подряд титула на юниорских «Больших шлемах».

В свою очередь, Демин обыграл в четвертьфинале Уимблдона поляка Томаша Беркету 7:6 (7:5), 7:6 (8:6). Причем во втором сете при 4:5 на подаче Ярослава у соперника был двойной сетбол. Теперь за выход в финал россиянин сразится с американцем Дарвином Бланшем.

Теннис
Уимблдон
Арина Соболенко
Маркета Вондроушова
Онс Жабер
Элина Свитолина
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