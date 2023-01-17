Жара не помешала Рублеву обыграть чемпиона US Open. А Касаткиной не повезло

Капризы погоды не позволили доиграть первый круг Открытого чемпионата Австралии в запланированное время.

Australian Open. Первый круг

Андрей Рублев (Россия) — Доминик Тим (Австрия) — 6:3, 6:4, 6:2

Григор Дмитиров (Болгария) — Аслан Карацев (Россия) — 7:6 (7:3), 7:5, 6:2

Камилла Джорджи (Италия) — Анастасия Павлюченкова (Россия) — 6:0, 6:1

Екатерина Александрова (Россия) — Исалин Бонавентюр (Бельгия) — 6:2, 6:1

Вероника Кудерметова (Россия) — Марина Заневская (Бельгия) — 6:2, 7:6 (7:4)

Людмила Самсонова (Россия) — Ясмине Паолини (Италия) — 6:2, 6:4

Во второй день на Australian Open должно было сыграть большинство россиян, попавших в основную сетку турнира. Андрей Рублев, Дарья Касаткина, Людмила Самсонова и Вероника Кудерметова — все оказались во второй половине сетки согласно жеребьевке. Матчи прерывались дважды, и не все игры в итоге успели провести. Лидеру женской сборной России Касаткиной придется отложить выход на корт до среды.

Рублев выиграл первый матч в сезоне

Погода не хочет учитывать желания теннисистов. Игры сначала пришлось прервать из-за жары. Пресс-служба турнира сообщала, что в 2 часа дня по местному времени (6 утра в Москве) жара достигла пятого, максимального уровня. Сайты прогнозов погоды показывают, что было примерно плюс 36 градусов по Цельсию, а с учетом солнца, возможно, и больше. Так что матчи возобновились только через три часа.

Первой ракетке России Андрею Рублеву это не помешало выиграть у Доминика Тима — выглядел теннисист, напротив, очень собранным и даже хладнокровным. Обоим теннисистам очень надо было выиграть — Рублеву, который еще ни разу не победил в этом году, и Тиму, которого постоянно мучают травмы, но он отчаянно пытается вернуться. Доминику вообще пришлось очень постараться, чтобы войти в топ-100 и сразу стартовать в основной сетке на турнирах «Большого шлема».

В самом матче Андрей хорошо использовал все возможности, которые у него были. А вот Тим хватался то за бок, то за спину. Так и не смог он ничего противопоставить Рублеву и выиграть у игрока топ-10 впервые с 2020 года. Хотя красивые затяжные розыгрыши были — на радость болельщикам. «Когда ты играешь против Доминика, это никогда не бывает легко. Сегодня очень жарко, и я рад, что смог выиграть в трех сетах и сохранить энергию для следующего матча. Чем жарче, тем сложнее думать, принимать правильные решения, сложнее двигаться, потому что ты начинаешь чувствовать себя измотанным быстрее», — рассказал Рублев после матча.

Звезды российского женского тенниса идут дальше

Вернувшаяся после травмы и восстановления финалистка турнира «Ролан Гаррос» Анастасия Павлюченкова так и не пришла в себя — проиграла Камилле Джорджи из Италии, взяв только один гейм. Еще одним неудачником дня стал Аслан Карацев, который совсем уж не справился с Григором Димитровым. От крутой игры Аслана пару лет назад как раз в Австралии не осталось и следа, и непонятно, вернется ли она. Зато порадовала Екатерина Александрова, менее чем за час расправившаяся с бельгийкой Исалин Бонавентюр.

Жара прервала матчи на три часа — игры продолжались только на кортах с закрытыми крышами и кондиционерами. После возобновления соревновательного дня победу успела одержать Вероника Кудерметова, не повторив судьбу своей сестры Полины (она и не должна была, Вероника все-таки намного более опытный игрок). Кудерметова-старшая проигрывала с брейком во втором сете Марине Заневской, но в итоге победила на тай-брейке.

Людмила Самсонова. Фото AFP

Похожая ситуация случилась в матче Людмилы Самсоновой против Ясмине Паолини из Италии. Первую партию Люда взяла уверенно, а во второй при счете 5:1 что-то пошло не так, и теннисистка проиграла целых три гейма подряд. Но вовремя собралась и дожала итальянку.

В 12 часов дня по Москве в Мельбурне начался дождь — после жары самое то, но не для теннисистов, у которых игры запланированы на открытых кортах. Ливень закончился довольно быстро, но надо было еще просушить покрытие. И вот это оказалось более долгим занятием. Прерванные матчи продолжить все-таки удалось, но часть пришлось перенести на среду. Включая игры россиянок — Дарьи Касаткиной против Варвары Грачевой и Анастасии Потаповой против Слоан Стивенс.

В среду должны сыграть и Даниил Медведев с Кареном Хачановым — оба преодолели первый круг на Australian Open и готовы идти дальше. Но погода непредсказуемая — непонятно, не прервутся ли матчи еще раз.