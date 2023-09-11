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Сегодня, 10:10

Арина Соболенко возглавила рейтинг WTA, Касаткина поднялась на две строчки

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Арина Соболенко.
Фото Reuters
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Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла на первое место в рейтинге WTA.

Спортсменка опередила лидировавшую до этого Игу Свентек из Польши в обновленном списке, опубликованном 11 сентября. Свентек опустилась на вторую строчку, третьей идет американка Кори Гауфф, которая 9 сентября обыграла Соболенко (2:6, 6:3, 6:2) в финале US Open.

Лучшей из россиянок в рейтинге является Дарья Касаткина, она занимает 12-е место.

Рейтинг WTA от 11 сентября:

1 (2). Арина Соболенко (Белоруссия) — 9266 очков

1 (1). Ига Свентек (Польша) — 8195

3 (6). Кори Гауфф (США) — 6165

4 (4). Елена Рыбакина (Казахстан) — 5790;

5 (3). Джессика Пегула (США) — 5755

6 (9). Маркета Вондроушова (Чехия) — 3830

7 (5). Онс Жабер (Тунис) — 3771

8 (10). Каролина Мухова (Чехия) — 3765

9 (8). Мария Саккари (Греция) — 3525

10 (7). Каролин Гарсия (Франция) — 3050
...

12 (14). Дарья Касаткина (Россия) — 2790
...

17 (14). Людмила Самсонова (Россия) — 2415

18 (16). Вероника Кудерметова (Россия) — 2250

19 (20). Екатерина Александрова (Россия) — 2250
...

27 (27). Анастасия Потапова (Россия) — 1615
...

38 (38). Анна Блинкова (Россия) — 1263
...

57 (67). Мирра Андреева (Россия) — 979
...

63 (64). Элина Аванесян (Россия) — 931
...

76 (78). Камилла Рахимова (Россия) — 826
...

82 (98). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 790

83 (84). Диана Шнайдер (Россия) — 790
...

92 (89). Анна Калинская (Россия) — 755

Теннис
US Open
Арина Соболенко
Дарья Касаткина
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