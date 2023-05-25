Гимнастка Иванова назвала чемпионаты мира без России «протухшей курицей»

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике и телекомментатор Лидия Иванова в интервью «СЭ» высказалась о международных соревнованиях без российских спортсменов.

— Не получается спорт вне политики. Сейчас МОК зашевелился и собирается вернуть Россию и Белоруссию. За что соседей отстранили, вообще не понимаю. Но в регламентах и хартиях нет ни слова, что кто-то что-то должен подписывать. И мы должны этому подчиниться?! Да милый мой, пошли вы тогда со своими условиями! Допускаете всех либо никого.

— Вопрос, как мы можем конструктивно противодействовать.

— Им плохо! Они очень страдают без нас. У них все эти Олимпиады и чемпионаты — второсортные, как курица протухшая. Что это за конкуренция, когда нет главных соперников? Комментировала же чемпионаты Европы и мира по гимнастике. Ну тоска тоской. И не потому, что я патриотка, как другие скажут. Там берут золотые медали, по-честному, 20-25-е номера рейтинга. Соревнования на несколько рангов ниже.

И сейчас придумана более изощренная, унизительная форма. Еще понимаю, когда это началось на почве допинга, — можно спорить. Но теперь... А в следующий раз на попе будем только пролезать? Зачем? Меня убьют после этих слов спортсмены, Никита Нагорный, знакомые волейболисты. Они говорят: «Я же готов, мы отомстим!» Верю, что могли бы им так дать! Сама же участница двух Олимпиад. Может, и была лентяйкой, рано влюбилась, но и олимпийской чемпионкой двукратной стала, и чемпионат мира захватила. Повезло, как мне тут сказала Иоланда Чен. Вообще, когда берешь золото Игр, это называется не везение, а победа. Не повезло — значит, ноги кривые, простите.

Но ни в коем случае нельзя унижать страну. Кадр, как плачет Роднина во время исполнения гимна СССР, — это невозможно сыграть, даже если ты народный артист. Повторить это состояние можно только победой над сильнейшим.

— Советский Союз не смогли бы так отстранить. Получается, у нас не хватает влияния?

— Не зря его называют «Великий Советский Союз». Да, они боялись. Я этого девчонкой не понимала. Только задним числом вспоминаю тысячи примеров, как они нас не любили, — рассказала Иванова.

В пятницу, 12 мая, стало известно о том, что исполком FIG отложил вопрос по допуску российских и белорусских спортсменов до международных турниров. Сообщалось, что следующее заседание исполкома организации состоится 19-20 июля в Лозанне.

28 марта МОК рекомендовал не допускать к международным соревнованиям российских и белорусских спортсменов, которые связаны контрактами с военными структурами.