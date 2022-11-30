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Допинг

Сегодня, 20:22

Президент World Athletics Себастьян Коэ рассказал о процессе восстановления статуса Всероссийской федерации легкой атлетики

Иван Шитик
Корреспондент
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Президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) Себастьян Коэ рассказал о процессе восстановления статуса Всероссийской федерации легкой атлетики (ВЛФА).

«Рабочая группа доложила совету World Athletics, что по вопросу восстановления ВФЛА был достигнут прогресс, есть изменения в вопросах культуры отношения к допингу, коммуникации. Дело движется в правильном направлении. Финальная рекомендация будет сделана совету в марте, и это будет вопрос восстановления национальной федерации. Это очень большая разница, нам нужно продолжать следить за этой ситуацией», — цитирует главу World Athletics ТАСС.

Совет Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) не восстановил членство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в организации, однако в марте 2023 года рабочая группа рекомендует восстановить статус национальной федерации.

В ноябре 2015 года организация была временно лишена членства в World Athletics (тогда — IAAF) на фоне допинг-скандала.

Источник: https://tass.ru/sport/16467821
Себастьян Коу
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