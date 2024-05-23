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Париж-2024

Сегодня, 14:28

Шубенков: «Я абсолютно разочаровался в олимпийском движении»

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Чемпион мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков ответил на вопрос, будет ли следить за летними Олимпийскими играми 2024 года в Париже.

«Не буду, я абсолютно разочаровался в олимпийском движении. Очень расстроен, ведь раньше для меня Олимпиада была чем-то высоким, это не про деньги. Считал, что она реально объединяет весь мир, делает его более культурным и добрым. А теперь все грезы можно выбросить в мусорку», — приводит слова Шубенкова ТАСС.

Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа. В декабре 2023 года МОК допустил россиян и белорусов до участия в Играх в нейтральном статусе. На соревнованиях будет запрещена демонстрация официальной символики России и Белоруссии.

Источник: ТАСС
легкая атлетика
Олимпиада
Сергей Шубенков
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