«Присутствует какое-то смирение, что ли... Христианское». Как сейчас живет наша легкая атлетика

Итоги Мемориала братьев Знаменских.

В Лужниках завершилась Неделя легкой атлетики, которую закрывал Мемориал братьев Знаменских. В этом году соревнования можно назвать международными, ведь в Москву приехали спортсмены Турции и Белоруссии. Среди них, например, Рамиль Гулиев — чемпион мира на дистанции 200 метров. Правда, сейчас Гулиев находится явно не в своей лучшей форме, оставшись на турнире без личных наград.

Но, например, белоруска Виолетта Скворцова увозит из Москвы две золотых медали в тройном прыжке. На Мемориале Знаменских она к тому же установила личный рекорд — 14,59. Однако были на Мемориале и серьезные кадровые потери.

Данил Лысенко и Илья Иванюк. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Давайте в Даню Лысенко камень кинем

Сейчас одно из самых ярких внутрироссийских противостояний в легкой атлетике ведется в мужских прыжках в высоту. За победу в секторе в последнее время бьются призеры чемпионата мира: бронзовый Илья Иванюк и серебряный Данил Лысенко.

Иванюк на прошлой неделе показал лучший результат сезона в мире — 2,33. Но в очных противостояниях сильнее неизменно оказывается Лысенко. Он победил и во вторник. Тогда оба взяли высоту 2,31, но у Данила было меньше попыток.

Иванюк имел хороший шанс взять реванш через три дня на Мемориале Знаменских. Однако Лысенко решил пропустить эти соревнования. В итоге с победителем стало более-менее понятно еще до старта. Иванюк выиграл с низким для себя результатом — 2,24.

— Вы же обещали брать не ниже 2,30 в этом сезоне, — напомнили Иванюку.

— Я сегодня проснулся и понимал, что не то состояние. Пытался что-то делать, как-то себя завести. Давайте в Даню Лысенко камень кинем. Приехал бы он, то было бы повеселее. Но спасибо нашему турецкому коллеге. Сегодня холодно, ветер в лицо. Нелетная погода, по крайней мере для меня. У меня следующие соревнования в Чебоксарах. Но не уверен, что успею к ним восстановиться. Там, наверное, самый классный стадион в России. Если погода будет не хуже, чем сегодня, то результат можно показать высокий.

— Когда соперник из Турции прыгал 2,29, екнуло сердце, что вдруг он выиграет?

— Я как-то об этом не думал. Наоборот желал ему удачи. Все-таки 2,29 — это близко к его личному рекорду. Я желал ему удачи. К сожалению, с таким скромным результатом я занял первое место. Извините, болельщики. Не оправдал свои обещания.

— Этот старт стал международным, но глобально российские спортсмены еще отстранены. Верите, что в ближайшее время все вернется?

— Давайте скажем, что нам привезли иностранных спортсменов. Это здорово. Скажу про свой вид. Самые сильные прыгуны в высоту из России, Белоруссии. Если к нам захотят, то, пожалуйста, приезжайте. Мистер Джанмарко Тамбьери, мы вас ждем. И катарец Баршим — тоже всегда пожалуйста.

— Ощущения больше оптимистичные или пессимистичные?

— Мне в этом плане и дома нормально. У нас есть прекрасные стадионы есть. Было бы неплохо, чтобы наша легкоатлетическая серия «Королева спорта» могла бы уехать в ближнее зарубежье. Например, в Минск. Я там очень люблю стадион «Динамо». Очень мне хотелось выступить на чемпионате республики Беларусь. Плюс там будет много хороших спортсменов. Но так как там соревнования будут близко к нашему чемпионату, наверное, из россиян я там буду один.

Сергей Шубенков. Фото ВФЛА

На стадионе спросили: «Вы у нас кто — ветеран?»

Главной звездой Недели легкой атлетики, наверное, можно назвать барьериста Сергея Шубенкова. Но в отсутствие серьезной конкуренции и его результат далек от идеального. Да, чемпион мира вновь был сильнее, но итоговые цифры его обескуражили.

— Какие ощущения от забега?

— 13,69 — вообще не то. Конечно, я косякнул на девятом барьере, но не на две десятых. Остальные-то, получается, еще медленнее были.

— Чувствуете, что какая-то ошибка в результатах?

— Мы обескуражены весьма.

— То есть вы недовольны бегом?

— Если действительно такой результат, то, конечно, нет. Это ни в какие ворота. Я на одной ноге так в Париже бежал — 13,88. Это было в 2019 году после того, как меня Омар Маклауд повалял. Я три месяца восстанавливался, пришел и 13,88 пробежал. Но там понятно, я потом выкарабкался к чемпионату мира в Дохе. Это был дурацкий сезон. А сейчас я был уверен, что хотя бы на несколько соток быстрее. Но не так, чтобы две десятых потеря. Да, повторюсь, косякнул в конце, но с одного барьера проиграть две десятки — это надо совсем встать.

— Илья Иванюк говорит, что на чемпионат Белоруссии планирует поехать. Боится, что будет одним из россиян, потому что это впритык к чемпионату России. У тебя нет желания?

— Желание огромное. Только надо не 13,50 туда везти, а что-то посерьезнее. Нормативы выполнять, рекорды бить. Приеду на чемпионат Белоруссии и рекорд там ни один не побью. И что?

— Есть ощущение, что если бы были международные старты, то и результат был бы сильнее?

— Да. Есть, конечно. Потому что если бы международные старты были, то и подготовка вся веселее бы шла. Тенденция же тянется уже приличное время. Это все одно на одно наслаивается. Как паровоз в итоге. Если даже сейчас объявить, что Серега, через неделю на международные старты едешь, то у меня на нервяке, на эмоциях десятка уже сама просится, а то и две. Как в 2021 году было, когда меня не пускали, не пускали, не пускали, потому что по делам проходил по нехорошим. Только допустили и сразу две десятки сняли со своих же результатов. Поэтому для меня это очень серьезный фактор. Даже сама атмосфера, само ощущение праздника.

Здесь, кстати, на счет атмосферы нужно сказать. Все стараются. Прикольно, крутой получился праздник. Но таких мелочей, когда люди там (на дальней от дорожки трибуны), бежим здесь... Или написано «Вход для участников». Я захожу, а мне задают вопрос: «А вы у нас кто — ветеран?». Я говорю: «Я без возрастной группы» — «А, ну ветеран». — «Нет, ветеран — это 45+». И высоту из-за забора смотрим. Вроде как все для телекартинки, а картинку мы не видим. Получается, что люди сидят на трибунах и смотрят в телефоны и Богословскую слушают.

— Ласицкене со слезами сказала, что ее международная карьера завершена. У тебя есть такая чуйка?

— Да, Маша загрустила. Могу понять. Я как-то... Что у нас сейчас там есть? Будут в следующем году Олимпийские игры. Опять будет свистопляска — допуск-недопуск. Надоело, если честно, все это дело. Присутствует какое-то смирение, что ли... Христианское. Здесь тоже весело. Ребята на пятки наступают. 13,70 бежишь, а они еще медленнее бегут. Все сильно в шоке от результатов финальных, потому что явно чувствовали, что бежим сильнее.