«Скоро Бог вернет долг российскому спорту». Откровенный разговор с главой совета тренеров Евролиги

Горан Шашич объясняет, почему наши клубы могут требовать свое возвращение в главный турнир Старого Света и почему вариант с командой из ОАЭ предпочтительнее клубов из Великобритании, Германии и Франции.

На прошлой неделе Санкт-Петербург посетил глава совета тренеров Евролиги, один из самых уважаемых функционеров в европейском баскетболе Горан Шашич. По словам сербского специалиста, совет тренеров имеет собственную академию, которая работает в партнерстве с Белградским университетом. «Сейчас у нас уже четвертое поколение программы для тренеров, и в ней участвуют более 150 специалистов из более чем 50 стран. Мы этим очень гордимся.

В январе у нас в планах посетить Санкт-Петербург, Монако, Мюнхен и Стамбул. Если говорить конкретно про Россию, то сюда приехали несколько тренеров, которые обучаются в нашей академии, из Канады, Грузии, Белоруссии. Мы ходили на тренировки «Зенита» и на матчи, а до и после тренировок у обучающихся была уникальная возможность поговорить с Чави Паскуалем и его ассистентами".

Также в Северной столице Шашич провел множество встреч, в том числе уделил время «СЭ», осветив все важные темы: от несправедливого отстранения российских клубов (особенно на фоне продолжения участия в еврокубках израильских команд) до важности возможного включения проекта из Дубая в систему Евролиги.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Зенит» движется в сторону большого европейского клуба, несмотря на все санкции

— Вы ведь не первый раз в нашей стране?

— Начну с того, что могу назвать Сергея Кущенко своим очень хорошим другом. Мы знакомы с ним больше 20 лет. Я застал существование «Урал-Грейта», хорошо помню, когда команда из Перми смогла прервать гегемонию ЦСКА в чемпионате России. Был и на домашних матчах команды в «Молоте», и был впечатлен уровнем организации. Поймите, я был президентом организационного комитета «Финала четырех» Евролиги около 10 раз. Думаю, что знаю достаточно об организации крупных мероприятий, но, бывая в Перми, я всегда делаю много заметок о том, как можно сделать крупные события для любителей нашей игры еще лучше. Мне кажется, что люди, которые никогда не жили в России, не знают этого. Я могу сказать им, что с точки зрения клубной инфраструктуры и организации, уровня менеджмента российские клубы можно поставить в пример.

Последнюю неделю я пробыл в Петербурге, где очень много времени провел с генеральным директором «Зенита» Александром Церковным. Задавал ему много конкретных вопросов о спортивной инфраструктуре клуба, управлении академией, взаимодействии с титульным спонсором. Все ответы, которые я получал, вызывали у меня широкую улыбку. Честно, я всегда был из тех сотрудников Евролиги, который пытался убедить своих коллег, что нам нужен такой клуб, как петербургский «Зенит».

— Почему вы так считаете?

— Давайте посмотрим на состав тренерского штаба команды. Главный тренер испанец Чави Паскуаль, ему помогают ассистенты из Испании, Греции, России, тренер по ОФП из Словении, физиотерапевт из Греции, специалист по индивидуальной работе из Франции, скаут команды из Турции. Спортивный директор многоопытный Манос Пападопулос также представляет Грецию. Говорю это к тому, что Церковный и председатель совета директором Александр Медведев поняли суть того, как создать структуру топ-клуба. Они не смотрят в паспорт, а подбирают лучших специалистов на рынке, которые помогут клубу добиться стремительного роста. Такая позиция вызывает уважение.

— Если бы мир не перевернулся из-за политических событий в феврале 2022 года, то мог бы «Зенит» рассчитывать на долгосрочную лицензию Евролиги?

— С моей точки зрения, да. «Зенит» движется в сторону большого европейского клуба, несмотря на все санкции в отношении России. Выше я сказал про стратегию клуба по подбору кадров, но не меньше меня впечатлила академия «Зенита». Местные дети имеют возможность развиваться в великолепных условиях.

Впрочем, лицензию А заслужили и другие команды: «Партизан», «Црвена Звезда», «Виртус» и «Валенсия». Было бы логично, если бы эти команды стали клубами-акционерами Евролиги. Понятно, что в ситуации с Россией мы должны оглядываться на геополитическую ситуацию. В связи с этим «Зениту» сложнее, чем четырем другим перечисленным командам. Тем не менее я думаю, что настало время, чтобы найти способ и систему, как вернуть российские клубы в Евролигу.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Думаю, что спортивные санкции в отношении России будут длиться три года

— Многие считают, что этого не произойдет в ближайшие пять лет.

— Я не такой пессимист. Подобный случай уже был в истории. В середине 1990-х Югославия была подвергнута спортивным санкциям сроком на три года (1992-1995). На мой взгляд, спортивные санкции в отношении вашей страны также будут длиться три года. Это мой прогноз. Опять же, я не политик. Я не нахожусь на уровне президента страны, чтобы иметь власть решать это. Но я думаю, что нам всем следует просто наблюдать за тем, что делает УЕФА. И как только мы увидим, что УЕФА действительно движется в направлении возвращения российских клубов и сборных, это вызовет эффект домино во всех видах спорта. Я надеюсь, что Евролига как частная компания станет одной из первых международных организаций, которая вновь включит российские команды в свой состав участников.

Для меня отличный пример в этом плане UFC. Это частная американская компания, которая не ввела санкции в отношении российских спортсменов, а с недавних пор и разрешила им выступать под своим флагом. И все спокойно это восприняли. Плюс не будем забывать о том, как в Евролиге выступали «Зенит», ЦСКА и УНИКС перед отстранением в сезоне-2021/22.

— Все три клуба были в зоне плей-офф.

— Да, и это говорит о силе, высоком уровне организаций, отличном менеджменте. Напомню, что я представляю точку зрения тренеров, а мы в первую очередь думаем о спортивной составляющей. Поэтому нам важно найти способ вернуть российские клубы в Евролигу.

— Без России в Евролиге снизился уровень? Недавно об этом в своем интервью говорил Чави Паскуаль.

— Я полностью с ним согласен. Давайте порассуждаем об этом. Во-первых, выше мы сказали, что в сезоне-2021/22, вероятно, все три российских клуба попали бы в топ-8. Объективно на это были очень высокие шансы. Во-вторых, за 18 лет ЦСКА 17 раз участвовал в «Финале четырех». Такой стабильностью не может похвастаться ни один другой клуб Евролиги. Ни «Реал», ни «Барселона», ни греческие гранды. То есть мы потеряли постоянного претендента на победу в турнире. В-третьих, мы потеряли «Зенит», за которым стоит один из лучших тренеров Европы Чави Паскуаль и компания «Газпром». Я готов сделать прогноз, что когда «Зенит» вернется в Евролигу, то в течение двух лет они сыграют в «Финале четырех». В клубе работают очень амбициозные люди, которые сделают для этого все возможное. Есть еще УНИКС, который я очень уважаю. Знаю, сколько сил президент клуба Евгений Богачев вкладывается в строительство своей команды. Они тоже будут явно не лишними в Евролиге.

— Раз зашла речь про Паскуаля. Вы удивлены, что тренер такого калибра уже несколько лет не работает на уровне Евролиги?

— Много раз разговаривал с Чави на тему спортивных санкций. Тот факт, что он остался в России и уважает контракт с «Зенитом», говорит о его профессионализме и понимании этики спорта. Конечно, есть люди, которые скажут, что Паскуаль проигрывает от этого. Уже второй сезон не работает в Евролиге. Это плохо для резюме, но я думаю, что в этом конкретном случае этические мотивы гораздо выше упущенной возможности тренировать в главном турнире Старого Света.

Почему я так говорю? Как однажды сказал Желько Обрадович, в 1990-е годы сербам было очень трудно жить за границей из-за западной пропаганды. Прочувствовал это на себе. Я родился и вырос в Германии. Все вокруг читали новости, которые носили в высшей степени пропагандистский характер. Мне это очень не нравилось, и при любой возможности я пытался доказывать окружающим, что СМИ искажают истину, подают ситуацию однобоко. Прошло почти 20 лет, но многие люди по-прежнему продолжают исключительно доверять СМИ, которые считаются уважаемыми. И искреннее верят этому. Не перепроверяют факты, не хотят узнать аргументы другой стороны.

Поэтому я считаю, что Чави делает очень важную вещь. Тот факт, что супервостребованный тренер остается в России, показывает, что спорт должен быть вне политики. Спорт должен объединять людей. Спорт не знает границ. И когда, например, друзья Паскуаля приезжают в Россию, у них возникает другая картина происходящего. Совсем не то, что они читают про вашу страну в своих СМИ. Сам Чави всегда говорит о красоте Петербурга, о том, как здесь все хорошо организовано, насколько люди отзывчивы, дружелюбны, всегда готовы помочь ему.

Хавьер Паскуаль. Фото Виталий Тимкив

Эти санкции дают вам и что-то хорошее

— «Маккаби» продолжает свое участие в Евролиге, а «Хапоэль» — в Еврокубке. Обе команды проводят домашние матчи в Белграде. Как вы думаете, насколько это было адекватное решение, учитывая, что российским клубам в похожей ситуации запретили доиграть сезон-2021/22? Хотя Сербия также была готова выступить нейтральной стороной.

— Я уже говорил, что Югославия стала первой страной, на которую были наложены массовые спортивные санкции. Три года наши спортсмены страдали от того, что их никуда не допускали. Мы прекрасно понимаем, что чувствуют русские. Поэтому сербы первые, кто выступает против спортивных санкций. Точно так же, как я говорю, мы, видевшие войну, никогда не хотим увидеть ее снова. А те, кто никогда этого не видел, просят об этом. Поэтому, пожалуйста, не поймите меня неправильно, когда я говорю, что любой, кого вы спросите в Сербии, скажет вам, что он против спортивных санкций. И я, как спортивный руководитель, всегда хочу, чтобы все имели равные условия. Я первый, кто бросает вызов различным спортивным руководителям, спрашивая их, кто смеет решать, что спортсмену не разрешено выступать. И я всегда привожу пример спортсмена в одном из индивидуальных видов спорта, выступающего на Олимпийских играх. Всю свою жизнь он боролся, жертвовал здоровьем и тренировался на износ своего организма, чтобы какой-то руководитель решил, что он не может бороться наравне со всеми? Я действительно этого не понимаю. Для меня это неприемлемо.

Поэтому я бы использовал пример двух команд из Тель-Авива, играющих свои еврокубковые матчи в Белграде, как положительный. Это джентльменский поступок, который совершаем мы, сербы. И не важно, будут ли это израильские команды. Точно так же мы были готовы принять и российские клубы. Это не имеет значения: любая команда, любая страна. Уверен, что теперь российские клубы должны задать вопрос: когда мы сможем вернуться и играть наравне со всеми? Как это делает «Маккаби» и «Хапоэль». Дайте нам возможность выступать на нейтральной территории, пока есть проблемы с авиасообщением.

— Следите ли вы сейчас за Лигой ВТБ?

— Безусловно. Я был гостем двух последних Суперкубков Лиги ВТБ. Отрадно, что, несмотря на санкции, в Россию приехали сильные клубы из Сербии и Турции. И все прошло замечательно во всех смыслах. Также мне удалось побывать на Матче всех звезд Единой лиги ВТБ-2023, когда лучшие игроки турнира были разбиты на команды Old Shool и New School. Поверьте, я обычно не люблю много фотографировать, но в тот день я сделал так много фотографий и записал так много видео, что почувствовал себя туристом. Это было невероятное развлечение. Хотя вообще не могу назвать себя поклонником формата Матча звезд. Но тот случай стал для меня откровением. Я позвонил многим своим коллегам из разных лиг и сказал: «Ребята, посмотрите, какое яркое событие проводят в России. Обязательно попробуйте сделать что-то подобное».

— Изоляция от международных турниров, — это шанс для развития местных игроков?

— Когда против России только начали вводить спортивные санкции, то у меня была встреча с Сергеем Кущенко. И я ему сказал: «Сергей, сейчас есть возможность не только развивать российских игроков, но и настало время сосредоточиться на местных тренерах, судьях, физиотерапевтах, менеджерах. Дать им шанс. Это очевидные вещи, и спустя время я наблюдаю, что у многих молодых людей есть огромная мотивация воспользоваться предоставленной возможностью. Например, после введения санкций в Лиге ВТБ не могут работать иностранные арбитры. Но разве местные судьи справляются хуже? Нет, уровень судейства не упал, а ваша страна получила много новых имен. Или посмотрите на «Локомотив-Кубань». Во многом из-за отсутствия еврокубков воспитанники клуба получили возможность проявить себя, и они очень сильно выросли за это время. Мартюк, Емченко, Щербенев... Мне очень приятно видеть их прогресс. На днях с Александром [Церковным] мы посетили игру «Зенит» — 2 в Суперлиге. Там я тоже увидел несколько ребят, которые готовы влиться в первую команду и конкурировать со звездами уровня Дублевича и Курича.

Поэтому я думаю, что эти санкции дают вам и что-то хорошее. Напомню, что в 1995-м ФИБА стала одной из первых организаций, которая вернула сборную Югославии в свои соревнования, и в этом же году наша команда под руководством Борислава Станковича выиграла Евробаскет, обыграв в финале Литву во главе с Арвидасом Сабонисом. Знаете, Бог все видит. Он сначала берет, а потом отдает. Сейчас он что-то взял у российского спорта, но совсем скоро вернет этот долг сполна. У нас есть время это увидеть.

Фото Global Look Press

Я двумя руками за участие команды из Дубая в Евролиге

— В этом году в ряде клубов Евролиги произошли тренерские перестановки. Несколько из них были резонансными, как, например, увольнение Серджио Скариоло или Джанмарко Поццекко. Тогда руководители клубов допускали жесткие высказывания в адрес титулованных специалистов. Что вы об этом думаете?

— Начну немного издалека. Давайте вспомним, что «Манчестер Юнайтед» на протяжении 20 лет тренировал Алекс Фергюсон. Это был величайший период манкунианцев. И где они сейчас, когда постоянно меняют тренеров? Это, по сути, мой ответ.

Я думаю, что сегодня люди должны понимать, что постоянство — это очень важный аспект в спорте. Речь идет о человеческих судьбах, а не о том, чтобы обновить компьютерное «железо» драйверами и оптимизировать работу машины. В спорте так не бывает. Речь идет о последовательности действий, планомерном выстраивании своей стратегии. Поэтому, на мой взгляд, конкретные комментарии, которые делают генеральные менеджеры/президенты в СМИ, гораздо больше говорят о них самих, чем о тренерах.

Я думаю, что Андреа Тринкьери придумал очень хорошую формулировку, сказав, что «Раздевалка — это как Лас-Вегас. Что случилось в раздевалке, останется в раздевалке». Или еще одна отличная цитата итальянского тренера. «За плохой результат обычно расплачиваются тренеры. Это очень распространенная ситуация, и так и бывает. Это не изменить. Иногда проще сменить тренера, чем исправить ситуацию с командой, игроками и тому подобными вещами. Клуб имеет полное право принять решение о смене тренера. В то же время я считаю, что быть джентльменом и не говорить ничего в СМИ всегда пойдет на пользу».

— Чье тренерское увольнение в этом сезоне кажется вам наиболее нелогичным?

— Однозначно назову уход Серджио Скариоло из «Виртуса». Все-таки он был уволен еще до начала официальных игр. (За неделю до первого матча сезона испанского специалиста сменил Лука Банки. Руководству клуба не понравилась пресс-конференция Скариоло, где он рассуждал о трансферной политике команды. — Прим. «СЭ») Такого еще не было. Помню, Дэвид Блатт был уволен после первого тура Евролиги (из «Олимпиакоса» в сезоне-2019/20), Мартин Шиллер после второго тура (из «Жальгириса» в сезоне-2021/22). А со знаком плюс я бы отметил, как игроки «Жальгириса» добились того, чтобы руководство команды дало еще один шанс Казису Максвитису на исправление ситуации. Увидел в этом положительный момент, и действительно благородное поведение баскетболистов.

— Кто из тренеров в текущем сезоне вас наиболее впечатлил?

— Мне сложно ответить на этот вопрос по двум причинам. Во-первых, я не оцениваю тренеров исключительно по результатам. Сезон длинный. Практически у всех команд бывают взлеты и падения. Удачные серии и неудачные. Во-вторых, я могу увидеть какие-то красивые и эффективные тренерские идеи у команды, у которой сезон откровенно не складывается. За последние 14 лет я не пропустил ни одного матча Евролиги. В игровой день я не ложусь спать, пока не увижу все игры. Поэтому засыпаю я уже под утро (смеется). Но если вы хотите услышать конкретный ответ, то самое большое впечатление на меня произвела работа Чуса Матео и Эрдема Джана в очной игре «Реала» и «Анадолу Эфес» (матч в Мадриде стал самым продолжительным в истории турнира. Команды провели четыре овертайма. — Прим. «СЭ»). На площадке была настоящая баскетбольная магия, очень захватывающий сюжет, и после такой драматичной и нервной игры тренеры обнялись, выразив уважение друг другу. Лично для меня эти кадры с объятиями главных тренеров — главные в текущем сезоне Евролиги.

— Евролига может ввести практику трейдов со следующего сезона. Насколько это важное событие для турнира?

— Многие почему-то решили, что решение уже принято, но это не так. Совет главных тренеров Евролиги соберется с представителями профсоюза игроков (Alpa ELPA) и с высшим руководством Евролиги. Мы обсудим эту и еще ряд других идей и позже представим их клубам-акционерам Евролиги. Они обсудят это на своем собрании и вернутся с доработками. Потом мы все вместе обсудим необходимость этих изменений. То есть это целый этап переговоров, сейчас мы их только начинаем.

Второй момент. После появления этой новости я увидел много комментариев, что Евролига копирует правила НБА. Это абсолютно неверно. Если у нас и будут введены тренды, то это будет трехстороннее соглашение. Его должны будут подписать клуб А, клуб B и игрок, которого хотят обменять. Если хотя бы одна сторона будет против, то трейд не состоится. Напомню, что в НБА мнение баскетболиста не учитывается. В Европе все по-другому. Мы не смотрим на НБА с точки зрения того, чтобы от них взять. Лично я больше слежу за различными нововведениями в футбольной Лиге чемпионов, потому что мы работаем на одном рынке и в одних и тех же странах.

Наконец, со своей стороны хочу обратиться ко всем заинтересованным лицам баскетбольной экосистемы. Это СМИ, телевидение, спонсоры, болельщики. Если у кого-то есть хорошая идея, как сделать европейский баскетбол лучше, то вы всегда можете нам ее предложить. Мы открыты для этого.

— Клубы-акционеры Евролиги почти единогласно проголосовали за вхождение клуба из Дубая в состав участников турнира. Вероятно, команда из ОАЭ начнет свое выступление в Евролиги со следующего сезона. Что вы думаете об этом?

— Во-первых, никакого голосования по этому вопросу не было. Во-вторых, я не уверен, что это произойдет уже в следующем году. При этом если вы хотите услышать мое мнение, то я двумя руками за участие команды из Дубая в Евролиге. Потому что это расширение рынка действительно принесет пользу всем клубам. Объясню почему.

Я никогда не понимал, почему Евролига стремится расширить присутствие клубов из Франции, Германии и Великобритании. Я считаю, что следует сосредоточиться на оплотах баскетбола. «Црвена Звезда», «Партизан», «Валенсия» и «Виртус» точно больше заслужили лицензию А, чем клубы из трех перечисленных стран. Более того, вторая команда Литвы достойна быть акционером Евролиги, вторая российская команда достойна быть акционером Евролиги, третья команда из Греции достойна быть акционером Евролиги, третья Команда из Турции достойна быть акционером Евролиги, вторая команда из Израиля заслуживает быть акционером гораздо больше, чем Франция, Германия или Великобритания.

— Интересно. Почему так?

— Знаете, сколько за примерно десять лет Евролига получила по телевизионному контракту с Германией? Ноль евро. Или мы вышли на французский рынок, но там ситуация еще хуже. Организации приходится самой доплачивать, чтобы турнир показывали по французскому ТВ. И речь идет о миллионах евро. С другой стороны, есть телевизионные контракты с Грецией, Израилем или Турцией, где доходы организации составляют около 10 миллионов евро. Поэтому я бы сосредоточился на странах, которые готовы платить большие деньги за контент, а не на Германии с нулевым доходом или Франции, за которую приходится еще и доплачивать.

Другая сторона приводит мне следующий аргумент: нельзя обращаться к таким спонсорам, как условный Sony или Vodafone, если у вас нет клубов из Франции, Германии или Великобритании. Что ж, сейчас у нас есть два клуба из Франции, есть два клуба из Германии, клуб из Лондона играет в Еврокубке. А где большие деньги? Я их пока не вижу.

Вот почему я призываю взять проект из Дубая. Я думаю, что это увеличит количество телевизионных контрактов, количество спонсоров, клубы станут получать серьезные призовые. Не зря сейчас многие матчи футбольных европейских топ-клубов выносятся в ОАЭ, Саудовскую Аравию, Катар... Они чувствуют, что это хорошая возможность для всех. А учитывая, что футбол аккумулирует гораздо более высокие доходы, баскетболу разумно следовать тем же путем. Вот почему я говорю, что поднимаю обе руки за проект из Дубая. И конечно, я был бы рад, если бы это произошло в следующем сезоне, но это также не конец света, если это произойдет через два года.