Исполком ФИБА продлил отстранение российских команд от соревнований

Исполнительный комитет Международной федерации баскетбола (ФИБА) продлил отстранение российских и белорусских сборных и клубов от соревнований под эгидой организации, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФИБА.

По данным источника, отстранение будет сохраняться как минимум до следующего заседания центрального совета.

В марте 2022 года ФИБА отстранила сборные и клубы из России и Белоруссии от участия в соревнованиях под эгидой организации. В сентябре 2023 года президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко был переизбран в центральное бюро ФИБА.