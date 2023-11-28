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Сегодня, 18:02

Исполком ФИБА продлил отстранение российских команд от соревнований

Ана Горшкова
Корреспондент
Баскетболисты сборной России
Фото Пресс-служба РФБ
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Исполнительный комитет Международной федерации баскетбола (ФИБА) продлил отстранение российских и белорусских сборных и клубов от соревнований под эгидой организации, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФИБА.

По данным источника, отстранение будет сохраняться как минимум до следующего заседания центрального совета.

В марте 2022 года ФИБА отстранила сборные и клубы из России и Белоруссии от участия в соревнованиях под эгидой организации. В сентябре 2023 года президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко был переизбран в центральное бюро ФИБА.

Источник: ТАСС
Баскетбол
Сборная России по баскетболу
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