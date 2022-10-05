Главный русофоб Самуэльссон недоволен разговорами о возвращении россиян

Новый наброс шведского чемпиона на российский спорт.

Себастьян Самуэльссон никогда не скрывал своего особенного отношения к России. Швед постоянно публиковал открытые письма, призывая бойкотировать нашу страну и разобраться с якобы существующей проблемой «русского допинга». Но ситуация в мире подкинула ему новый повод для хейта. Долгое время Себ молчал, но все-таки не сдержался.

Российские спортсмены уже полгода находятся в тяжелом положении, не имея возможности выступать на международных стартах — за редким исключением в отдельных видах спорта. В сентябре для россиян мелькнула надежда в виде намеков от главы Международного олимпийского комитета (МОК).

А затем еще и генеральный секретарь Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) и глава Французской лыжной федерации Мишель Вион намекнул, что теоретически наши спортсмены могут быть допущены в нейтральном статусе на чемпионат мира, который пройдет с 21 февраля по 5 марта в словенской Планице.

Не остался в стороне и пятикратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Йоханнес Клебо, который дал понять, что придерживается своей изначальной антироссийской позиции. Позднее Томас Бах призвал допустить к турнирам россиян, но дистанцировавшихся от событий на Украине. Теперь отголоски жалких дебатов добрались и до шведской глуши.

Что сказал Самуэльссон

Оригинальностью Себастьян на сей раз не отличился — все как обычно: он по-прежнему не видит причин для допуска российских спортсменов до международных стартов. «Думаю, что это нелепая дискуссия. Большинство людей думали, что это хорошо, когда их отстранили прошлой весной. С тех пор ничего не изменилось, ничего, что оправдывало бы изменение решения», — приводит РИА «Новости» слова Самуэльссона со ссылкой на Expressen.

Шведский спортсмен вполне мог взять во внимание тот факт, что для возможного участия на турнирах русским спортсменам придется пойти на достаточно жесткие, а по мнению некоторых общественных деятелей — бесчеловечные условия. Опыт международной федерации автоспорта (FIA) показывает, что даже такую систему можно обойти — как это делают некоторые спортсмены, меняя спортивное гражданство. Но ведь об этом Самуэльссон даже не упомянул.

Себастьян Самуэльссон. Фото Global Look Press

Реакция на реплику Самуэльссона

Разумеется, новые русофобские высказывания олимпийского чемпиона вызвали бурную реакцию у российской стороны. Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев назвал Себастьяна балаболом:

«Самуэльссон не является для меня никаким авторитетом. Он — обычный балабол, который хочет быть все время на плаву. Он хочет, чтобы его цитировали, чтобы о нем говорили. Там нет никого содержания: ему нужно всегда быть оппонентом российских спортсменов, вот и все. Это его главная задача по жизни. Он никогда никого не хвалил и не поддерживал».

С этими словами невозможно не согласиться. Такое ощущение, что шведа вообще не интересует какая-либо человеческая составляющая. И похвалы с его стороны в адрес россиян в принципе не было никогда. Хотя он и делал вид, что является принципиальным борцом с допингом, а не против России. Но весной этого года все стало окончательно понятно.

Что Самуэльссон говорил весной

Мнение шведского спортсмена за полгода не поменялось — как хейтил россиян, так и продолжает это делать. Весной он отметил, что приглашение наших спортсменов к участию в международных стартах было бы странным:

«Российских спортсменов отстранили, но с того момента ситуация не улучшилась. Было бы странно приглашать их обратно. Говорим ли мы об отстранении россиян? Скорее мы обсуждаем то, что чувствуем — мы хотим поддержать Украину настолько, насколько это возможно. Надеюсь, мы сможем сделать свой вклад и помочь», — приводит Aftonbladet слова Самуэльссона.

И в этих репликах снова ни слова о проявлении профессиональной солидарности по отношению к российским коллегам. Впрочем, такой персонаж, как Себастьян, в принципе, судя по всему, никого не любит. Или получает огромное удовольствие от критики окружающих. Тема российского допинга особенно волнует шведа.

«Если в России действительно была допинговая программа, но страна раз за разом не хочет менять свое отношение к этой проблеме... На месте российских спортсменов я бы разозлился: «Почему наше руководство ничего не делает?!» Мне кажется, российским биатлонистам нужно говорить об этом, говорить, что они чистые и хотят перемен в своей стране», — заявил Самуэльссон «СЭ».

Себастьян Самуэльссон. Фото Global Look Press

Справедливости ради, достается от Себастьяна не только россиянам. Как-то раз объектом его критики стала итальянская красавица Доротея Вирер: из-за того, что она слишком часто использует вертолет для перемещений. Швед указал на то, что это наносит вред окружающей среде. Или его реплика в адрес бывшего главы IBU Андерса Бессеберга — после публикации доклада о якобы имевшей место коррупции экс-руководителей Международного союза биатлонистов Самуэльссон написал в своих социальных сетях: «Пошел ты, Бессеберг».

Основная его часть посвящена именно Бессебергу, который 25 лет бессменно возглавлял организацию и якобы пользовался услугами проституток, получал подарки в виде дорогих часов и приглашений на бесплатную охоту. Такое отношение к боссу IBU, по мнению авторов доклада, способствовало сокрытию положительных допинг-проб российских спортсменов.

Самуэльссон вообще способен хвалить?

Шведский спортсмен — яркий пример личности критикана. Ему доставляет удовольствие то, что он говорит: указывает на недостатки или проступки других людей. Но все же что-то хорошее от него удавалось услышать — и даже российским спортсменам.

Даниил Серохвостов, который в составе сборной России выиграл эстафету на этапе Кубка мира в Рупольдинге, поделился после гонки — ему удалось услышать что-то приятное в свой адрес от самого Самуэльссона! А именно — поздравления:

«Он подходил в Хохфильцене, с третьим местом нас поздравлял. На допинг-контроле еще как-то сидели, перекинулись парой слов. Все нормально», — рассказал Серохвостов «СЭ».

Слова похвалы от шведа прозвучали как-то и в адрес российских журналистов — об этом сообщал Expressen. По информации этого СМИ, швед был уверен, что большинство российских корреспондентов являются предвзятыми. Но после интервью с одним из русских журналистов свое мнение поменял.

А в декабре 2021 года Эдуард Латыпов удостоился чести — Самуэльссон назвал его выступление в эстафете на этапе Кубка мира в Хохфильцене «чем-то выдающимся». В общем, хорошее Себастьян сказать способен. Другое дело, что он в настоящее время настроен на совсем другую волну.

Он является одним из самых ярких спортивных спикеров и ярых хейтеров России в целом. Поэтому реплика о нелепости дискуссии о возвращении российских спортсменов к международным стартам ожидаема, предсказуема и, самое главное, не новая. Все это мы уже слышали. Может, Самуэльссону стоит удивить общественность чем-то новым?