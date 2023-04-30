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Сегодня, 20:30

Городецкий считает, что представление о шахматах у новых зрителей будет достаточно превратное

Алина Савинова
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Бывший руководитель онлайн-комиссии ФИДЕ Илья Городецкий высказался об итогах 14-й партии матча за мировую шахматную корону между россиянином Яном Непомнящим и представителем Китая Дин Лижэнем.

«Логично, что основная часть Матча завершилась со счетом 7:7, судьба титула решится на тай-брейке. К сожалению, даже мне, шахматисту сравнительно низкой квалификации, очевидно, что уровень игры обоих соперников в большинстве партий не соответствовал статусу матча на первенство мира. Зато игра шла совершенно непредсказуемая, отчасти поэтому сложно угадать, что произойдет завтра. В плане привлечения внимания к шахматам, по крайней мере, в нашей стране, этот матч точно уже свою задачу выполнил. Единственное, конечно, представление о Матчах на первенство мира и вообще о шахматах у новых зрителей, мне кажется, будет достаточно превратное», — приводит Sport24 слова Городецкого.

Победитель матча за мировую шахматную корону определился в четвертой партии решающего тай-брейка. Непомнящий белыми фигурами проиграл китайцу, признав поражение на 68-м ходу.

Источник: https://sport24.ru/news/other/2023-04-29-gorodetskiy-predstavleniye-o-shakhmatakh-u-novykh-zriteley-matcha-nepomnyashchiy-lizhen-budet-dostatochno-prevratnoye
Шахматы
Дин Лижэнь
Ян Непомнящий
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