Городецкий считает, что представление о шахматах у новых зрителей будет достаточно превратное

Бывший руководитель онлайн-комиссии ФИДЕ Илья Городецкий высказался об итогах 14-й партии матча за мировую шахматную корону между россиянином Яном Непомнящим и представителем Китая Дин Лижэнем.

«Логично, что основная часть Матча завершилась со счетом 7:7, судьба титула решится на тай-брейке. К сожалению, даже мне, шахматисту сравнительно низкой квалификации, очевидно, что уровень игры обоих соперников в большинстве партий не соответствовал статусу матча на первенство мира. Зато игра шла совершенно непредсказуемая, отчасти поэтому сложно угадать, что произойдет завтра. В плане привлечения внимания к шахматам, по крайней мере, в нашей стране, этот матч точно уже свою задачу выполнил. Единственное, конечно, представление о Матчах на первенство мира и вообще о шахматах у новых зрителей, мне кажется, будет достаточно превратное», — приводит Sport24 слова Городецкого.

Победитель матча за мировую шахматную корону определился в четвертой партии решающего тай-брейка. Непомнящий белыми фигурами проиграл китайцу, признав поражение на 68-м ходу.