Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Шахматы
Новости
Статьи
Карякин бросает вызов
Главная
Шахматы

Сегодня, 20:20

Грищук считает, что у Непомнящего и Лижэня практически одинаковые шансы выиграть чемпионский матч

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Трехкратный чемпион мира по блицу Александр Грищук высказался о шансах россиянина Яна Непомнящего и представителя Китая Дин Лижэня выиграть матч за титул чемпиона мира, который пройдет с 7 по 30 апреля в Казахстане.

«Думаю, шансы очень близки к 50/50. Если кто-то и фаворит, то совсем с небольшим отрывом — максимум, 55/45. И мне очень сложно сказать, кто именно может быть фаворитом. Во-первых, Дин Лижэнь вообще в этих турнирах не играл и вообще никакого места не занял. А так, мне кажется, за последние годы конкуренция очень сильно выросла. Позапрошлогодний чемпион мира по блицу Максим Вашье-Лаграв из Франции в этот раз в блице 31-е место занял. Так что ничего трагического в результате Яна нет. Конечно, это какой-то показатель, но между этим чемпионатом мира и матчем на первенство мира проходит три-четыре месяца, так что я бы слишком большого значения этому не придавал», — приводит слова Грищука «Газета.ru».

31 октября 2022 года действующий чемпион мира Магнус Карлсен официально подтвердил свой отказ участвовать в защите своего титула чемпиона в классических шахматах в матче с третьим шахматистом мира Яном Непомнящим. Гроссмейстер из Китая Дин Лижэнь, занявший второе место в турнире претендентов и являющийся вторым по рейтингу шахматистом мира, получил таким образом возможность побороться за высший титул в шахматном мире.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/01/24/19567219.shtml
Ян Непомнящий
Обсудить
Читайте также
Хачанов — уже в полуфинале. Громкий успех россиянина на Australian Open
«Шашилов написал на меня докладную. До сих пор не известно за что». Рассказ звезды нашего биатлона
Лукашенко: Украина предложила Белоруссии заключить пакт о ненападении
AT: требования Зеленского к США о поставках оружия свидетельствуют о панике Киева
Модели «Москвич 5» и «Москвич 6» появятся в течение 2023 года
Джонсон резко изменил свое мнение по вступлению Украины в НАТО
Материалы сюжета: Карлсен отказался от короны. Непомнящий сыграет с Дин Лижэнем
Тренер Непомнящего назвал преимущество россиянина перед Дин Лижэнем
Тренер Непомнящего рассказал в каком турнире сыграет шахматист перед отъездом в Астану
Тренер Непомнящего допустил, что Карлсен может войти в команду Дин Лижэня
«Нельзя исключать, что Карлсен войдет в команду Дин Лижэня». Тренер Непомнящего — о подготовке к матчу за мировую корону
Непомнящий избежал матча в Южной Америке. Судьба титула определится в Астане
«Недоволен, что заставили переодеть футболку с цитатой Месси про дурачка». Интервью Яна Непомнящего
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Грищук оценил перспективы перехода ФШР под эгиду Азиатской шахматной федерации