Грищук считает, что у Непомнящего и Лижэня практически одинаковые шансы выиграть чемпионский матч

Трехкратный чемпион мира по блицу Александр Грищук высказался о шансах россиянина Яна Непомнящего и представителя Китая Дин Лижэня выиграть матч за титул чемпиона мира, который пройдет с 7 по 30 апреля в Казахстане.

«Думаю, шансы очень близки к 50/50. Если кто-то и фаворит, то совсем с небольшим отрывом — максимум, 55/45. И мне очень сложно сказать, кто именно может быть фаворитом. Во-первых, Дин Лижэнь вообще в этих турнирах не играл и вообще никакого места не занял. А так, мне кажется, за последние годы конкуренция очень сильно выросла. Позапрошлогодний чемпион мира по блицу Максим Вашье-Лаграв из Франции в этот раз в блице 31-е место занял. Так что ничего трагического в результате Яна нет. Конечно, это какой-то показатель, но между этим чемпионатом мира и матчем на первенство мира проходит три-четыре месяца, так что я бы слишком большого значения этому не придавал», — приводит слова Грищука «Газета.ru».

31 октября 2022 года действующий чемпион мира Магнус Карлсен официально подтвердил свой отказ участвовать в защите своего титула чемпиона в классических шахматах в матче с третьим шахматистом мира Яном Непомнящим. Гроссмейстер из Китая Дин Лижэнь, занявший второе место в турнире претендентов и являющийся вторым по рейтингу шахматистом мира, получил таким образом возможность побороться за высший титул в шахматном мире.