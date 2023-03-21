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Шиманов о Ниммане: «Он точно не игрок топ-10, постепенно о нем все забудут»

Тимур Ганеев
Корреспондент
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Гроссмейстер Александр Шиманов, недавно обыгравший Магнуса Карлсена на Pro Chess League, в интервью «СЭ» поделился мнением о перспективах Ханса Ниманна.

— Ниманн суперталант или нет?

— Честно, я не очень понимаю, как оценивать его уровень. Но он точно не игрок топ-10. Это сто процентов. А играет ли он на уровне 2700 или нет? Это мне сложно сказать. С момента скандала мы же его нигде не видели. После чемпионат мира по рапиду и блицу, где он ничего не показал, его не зовут на турниры. Думаю, это тенденция продолжится. Я так понимаю, его судебный иск проваливается по всем статьям. Поэтому эта ситуация с громким хайпом на имени Карлсена не сыграла ему на пользу. Я думаю, что постепенно о нем все забудут.

— Многие, наоборот, видели в нем спасителя шахмат. Нового Фишера.

— Поставьте себя на место организаторов турниров. На одной чаше весов Магнус, а на второй — Ханс. Очевидно, кого все выберут.

Полное интервью Александра Шиманова «СЭ» здесь

Александр Шиманов
Магнус Карлсен
Ханс Ниманн
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