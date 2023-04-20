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Сегодня, 17:00

Карлсен назвал матч Непомнящего и Лижэня нецензурным словом на вечеринке в своем доме

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Магнус Карлсен.
Фото Global Look Press
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Чемпион мира Магнус Карлсен во время игры в онлайн-шахматы в рамках так называемого титульного вторника высказался об идущем в данный момент матче за звание чемпиона мира.

— Я снялся с *** [долбаного] матча за звание чемпиона мира ради этого! — крикнул Карлсен под песню Beautiful Life группы Ace of Base.

Вместе с ним на вечеринке были замечены известные шахматные блогеры сестры Ботез и гроссмейстер Арьян Тари.

Карлсен отказался от игры за звание чемпиона мира из-за недостатка мотивации и «скучности» формата. В финале сошлись россиянин Ян Непомнящий и китаец Дин Лижэнь, после восьми партий счет 4,5-3,5 в пользу российского шахматиста.

Магнус Карлсен. Шахматный мир замер в ожидании решения Карлсена. Неужели Магнус сыграет в турнире претендентов в Торонто-2024?

Дин Лижэнь
Магнус Карлсен
Ян Непомнящий
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Непомнящий — Лижэнь: матч за звание чемпиона мира по шахматам. Результаты партий

Поткин сравнил восьмую партию Непомнящего с Лижэнем с игрой в покер