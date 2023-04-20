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Сегодня, 16:31

Непомнящий свел вничью восьмую партию матча за звание чемпиона мира по шахматам

Шахматист Ян Непомнящий
Ян Непомнящий.
Фото AFP
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Россиянин Ян Непомнящий и китаец Дин Лижэнь согласились на ничью в восьмой партии матча за мировую шахматную корону в Астане. Партия завершилась на 45-м ходу.

Во время партии россиянин допустил несколько ошибок, но его соперник не смог ими воспользоваться. Непомнящий сохранил преимущество над Лижэнем — 4,5-3,5.

Девятая партия состоится в пятницу, 21 апреля, россиянин будет играть белыми.

Призовой фонд матча составляет 2 миллиона долларов. Победитель получит 60 процентов от этой суммы, если выиграет без тай-брейка.

Ян&nbsp;Непомнящий&nbsp;&mdash; Дин Лижэнь. Непомнящий — Лижэнь: матч за звание чемпиона мира по шахматам. Результаты партий

Дин Лижэнь
Ян Непомнящий
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