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Карякин бросает вызов
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27 сентября, 20:32

Карякин прокомментировал призыв Норвегии отстранить его от соревнований

Иван Шитик
Корреспондент
Сергей Карякин.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Российский гроссмейстер Сергей Карякин ответил на призыв Норвежской шахматной федерации (NSF) отстранить его от всех соревнований.

«Если говорить глобально — ничего нового. Норвегия пошла еще дальше и провела турнир без россиян, никаких шансов попасть туда нет. В их позиции для меня чего-то нового нет. Очень жаль, что они смешивают политику и спорт. Они сделали свой выбор, к сожалению», — сказал Карякин РИА Новости.

Бывший участник матча за шахматную корону шесть месяцев назад был отстранен комиссией по этике Международной шахматной федерации (FIDE) за свои высказывания.

Источник: https://rsport.ria.ru/20220927/karyakin-1819917213.html
Сергей Карякин (шахматы)
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