Карякин прокомментировал призыв Норвегии отстранить его от соревнований

Российский гроссмейстер Сергей Карякин ответил на призыв Норвежской шахматной федерации (NSF) отстранить его от всех соревнований.

«Если говорить глобально — ничего нового. Норвегия пошла еще дальше и провела турнир без россиян, никаких шансов попасть туда нет. В их позиции для меня чего-то нового нет. Очень жаль, что они смешивают политику и спорт. Они сделали свой выбор, к сожалению», — сказал Карякин РИА Новости.

Бывший участник матча за шахматную корону шесть месяцев назад был отстранен комиссией по этике Международной шахматной федерации (FIDE) за свои высказывания.