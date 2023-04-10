Карякин: «Первую партию за шахматную корону никто не может занести себе в актив»

Гроссмейстер Сергей Карякин поделился мнением о первой партии матча за мировую шахматную корону между россиянином Яном Непомнящим и Дин Лижэнем.

«Видно, что в первой партии соперники находились в поисках своей лучшей игры. Видна общая нервозность. Также видно, что Дин Лижэнь не в своей тарелке, допускал ошибки, получил неприятную позицию. Считаю, что Ян амнистировал его — было несколько моментов, когда он мог если не напрямую выиграть, то «мучить» его много часов. Глобально первую партию никто не может занести себе в актив», — приводит ТАСС слова Карякина.

Первая партия матча за звание чемпиона мира прошла в воскресенье, 9 апреля, в Астане. Непомнящий играл белыми фигурами, партия завершилась вничью.