Матч за звание чемпиона мира между Непомнящим и Лижэнем запланирован на апрель

Сегодня, 20:00
Международная шахматная федерация (ФИДЕ) на официальном сайте назвала даты проведения матча за звание чемпиона мира по шахматам.
Матч за титул между российским гроссмейстером Яном Непомнящим и китайцем Дин Лижэнем пройдет с 7 по 30 апреля. Место проведения не уточняется.
Непомнящий стал победителем турнира претендентов-2022, а Лижэнь занял второе место. Поединок между ними за мировую шахматную корону стал возможен после того, как действующий чемпион мира норвежец Магнус Карлсен отказался защищать титул против россиянина.