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Сегодня, 10:00

Непомнящий — Лижэнь: прямая трансляция 12-й партии матча за звание чемпиона мира

Руслан Абушкин
Выпускающий редактор
Дин Лижэнь и Ян Непомнящий.
Фото Reuters
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В среду, 26 апреля, российский гроссмейстер Ян Непомнящий проведет 12-ю партию в матче за мировую шахматную корону с китайцем Дин Лижэнем.

Игра начнется в 12.00 по московскому времени. Россиянин сыграет черными фигурами.

Видеотрансляция 12-й партии матча Непомнящий — Лижэнь доступна в прямом эфире на канале «Матч Страна» и по этой ссылке.

Финал в Астане (Казахстан) проходит с 7 апреля по 1 мая. Расписание можно посмотреть здесь. После 11 партий счет 6-5 в пользу Непомнящего.

Призовой фонд матча составляет 2 миллиона долларов. Победитель получит 60 процентов от этой суммы, если выиграет без тай-брейка. Если победитель не будет выявлен по итогам 14 партий, то 17-й чемпион мира получит 55 процентов от суммы после тай-брейка.

Ян&nbsp;Непомнящий&nbsp;&mdash; Дин Лижэнь. Ян Непомнящий — Дин Лижэнь: матч за звание чемпиона мира по шахматам. Результаты партий

Шахматы
Дин Лижэнь
Ян Непомнящий
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