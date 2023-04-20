Поткин сравнил восьмую партию Непомнящего с Лижэнем с игрой в покер

Тренер российского гроссмейстера Яна Непомнящего Владимир Поткин заявил, что его ученик в покерном стиле сделал ничью с китайцем Дин Лижэнем в восьмой партии матча за звание чемпиона мира по шахматам.

«Слава богу, в этой партии случилась ничья. По тому, как складывалась, все могло закончиться неудачно для Яна. Дин Лижэнь избрал атаку на короля, и здесь всегда можно ошибиться. Учитывая положение дел в матче, где идет напряженная борьба нервов, Ян правильно по-покерному блефанул, отдав ладью, и Дин Лижэнь поверил. Он переоценил угрозы королю, партия снова выровнялась, и Ян уже не упустил момента. Ян нанес хороший удар еще, когда конь побил на f2. Ничью эту записываем в актив, но, конечно, нужно сохранять хладнокровие в следующих партиях. И спокойно играть белыми», — приводит слова Поткина ТАСС.

Девятая партия состоится в пятницу, 21 апреля, россиянин будет играть белыми.

Призовой фонд матча составляет 2 миллиона долларов. Победитель получит 60 процентов от этой суммы, если выиграет без тай-брейка.