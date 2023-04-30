Филатов — о поражении Непомнящего: «Ян, его тренеры и спонсоры своей работой сделали невероятное для российских шахмат»

Президент Федерации шахмат России Андрей Филатов прокомментировал для «СЭ» поражение российского гроссмейстера Яна Непомнящего китайцу Дин Лижэню на тай-брейке в матче за мировую шахматную корону.

«Ян — молодец, он выдающийся спортсмен, который боролся до конца и отдал все силы борьбе. Весь этот валидольный матч — это большой удар по нервной системе. Надеемся, что это процесс обратим, и он восстановится, а потом первым в истории шахмат в третий раз выиграет турнир претендентов. Мы очень желаем, чтоб он это сделал. В любом случае, Ян Непомнящий, его тренеры и спонсоры своей работой сделали невероятное для российских шахмат. Популярность нашего вида спорта вышла на новый уровень. Благодарим его и его близких за их самоотверженные труд и верим в новые победы», — сказал Филатов «СЭ».

Матч за звание чемпиона мира по шахматам приняла Астана (Казахстан). Общий призовой фонд составляет 2 миллиона евро. Дин Лижэнь за победу получит 1,1 миллиона евро, Непомнящий — 900 тысяч.