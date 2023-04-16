Секундант Непомнящего: «Главное, что на поражение Ян сразу ответил победой»

Секундант россиянина Яна Непомнящего Сергей Кишнев высказался о противостоянии с Дин Лижэнем.

«Матч? Американские горки. Никто не ожидал, конечно. Бешеная результативность. С одной стороны, это влияние Яна, у него всегда высокая результативность на турнирах, выше, чем у других. Во-первых, он яркий, атакующий шахматист. А во-вторых, он немножко, конечно, эмоционально неуравновешен. Но и его соперник тоже играет активно, ничего не боится, идет на борьбу, на творческие позиции, белыми рискует. В итоге у нас получается крайне интересный матч, но и с приключениями. Ян провел отличную пятую партию», — приводит слова Кишнева «КП-Спорт».

Также Кишнев высказался об ошибке в четвертой партии и результате пятой.

«Китаец играл блестяще, а Ян в четвертой партии зевнул в один ход. В общем, ошибка достаточно грубая для такого уровня. Слава богу, после поражения у нас был день отдыха, удалось восстановиться. И, главное, Ян после ошибки на поражение сразу ответил победой. И это радует. То есть не выпускаем инициативу. Только Дин Лижэнь голову поднял, стал уже дерзко говорить в интервью, что он готов к матчу, держит напряжение, и тут немножко его приземлили, что радует», — добавил Кишнев.

Чемпионский матч за звание лучшего шахматиста мира проводится в Астане с 9 по 30 апреля. Для выявления победителя пройдет 14 партий. Призовой фонд 2 миллиона евро.