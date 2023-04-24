Тренер Непомнящего о ничьей в 11-й партии: «Надо отдать должное китайскому гроссмейстеру»

Тренер российского гроссмейстера Яна Непомнящего Владимир Поткин в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал ничью в 11-й партии матча за мировую шахматную корону с китайцем Дин Лижэнем.

«Оба спортсмена порадовали зрителей яркой игрой в начале матча, но такая игра очень энергозатратна. Логично, что они оба морально готовы к ничейному результату. Яну удалось стабилизировать ситуацию в матче в свою пользу, и ничьи происходят при перевесе Яна в счете. Это, конечно, идет нам на руку. В сегодняшней партии все-таки Ян овладел инициативой, но надо отдать должное китайскому гроссмейстеру. Он достаточно точно нейтрализовал, и многое зависело от того, какую стратегию предпримет сегодня Дин Лижэнь на партии. Остается три партии до завершения матча. Если бы Лижэнь захотел рисковать, то Ян был бы к этому готов. Такая спокойная ничья достаточно логична, партия закончилась достаточно быстро. Очевидно, что Лижэню уже терять нечего. Он пойдет на очень большую полнокровную борьбу в следующей партии белым цветом.

Хорошо, что завтра будет выходной. У Яна есть все время, чтобы спокойно набраться сил и энергии перед следующей партией. Мы понимаем, что Дину нужно отыгрываться в матче, и он пойдет вперед. Ян — очень сильный и хладнокровный шахматист, он готов к такому сценарию. Есть ли вероятность тай-брейка? Говорить сейчас о гипотетическом тай-брейке не стоит. Ян ведет в счете, и никаких оснований для того, чтобы он случился, нет», — сказал Поткин «СЭ».

После 11-й партии счет в матче 6-5 в пользу Непомнящего. 12-я партия состоится 26 апреля.

Валерия Яшвили