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Сегодня, 20:35

В Федерации шахмат России довольны победой Непомнящего над Дин Лижэнем во второй партии

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Исполнительный директор Федерации шахмат России Александр Ткачев прокомментировал победу российского гроссмейстера Яна Непомнящего над китайцем Дин Лижэнем во второй партии матча за мировую шахматную корону.

«Это очень здорово. Мы все очень довольны и испытываем неподдельное чувство радости за Яна Непомнящего. Не только в федерации, но и всей шахматной общественностью. Потому что для него это историческая победа, ведь в матче с Карлсеном он ни разу не победил. Если говорить конкретно по этой партии, то Дин серьезно ошибся в середине партии. На таком уровне подобных ошибок уже не прощают. Ян здесь правильно и четко отреагировал и не оставил Дину шансов по сравнению со вчерашней партией. Там даже до 30-го хода партия закончилась, это говорит о более чем уверенной победе. Но еще все впереди, матч длинный, и мы не знаем, сколько партий нас ждет. Но надо признать, что сегодняшняя победа Яна внушает оптимизм. Плюс ко всему он одержал победу черными фигурами, из обороны ушел в атаку. Это о многом говорит», — приводит слова Ткачева RT.

10 апреля Непомнящий черными фигурами одержал победу над представителем Китая во второй партии матча за мировую шахматную корону. Счет в матче стал 1,5:0,5 в пользу россиянина.

Третья партия пройдет 12 апреля и начнется в 12.00 по московскому времени.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1134461-fshr-nepomnyaschii-lizhen
шахматы
Александр Ткачев
Дин Лижэнь
Ян Непомнящий
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