0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Шахматы
Новости
Статьи
Карякин бросает вызов
Главная
Шахматы

Сегодня, 16:02

Вице-президент Федерации шахмат Москвы Симагин поддержал переход ФШР в Азию

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Вице-президент Федерации шахмат Москвы (ФШМ) Сергей Смагин отреагировал на возможный переход Федерации шахмат России (ФШР) в Азиатскую шахматную федерацию (ACF).

«В нынешних условиях это решение и правильное, и своевременное. Понятно, что вынужденное. Нужно участвовать в международных соревнованиях, чтобы была перспектива у молодых шахматистов, у сборной. Для нас полностью открываются все перспективы? Тут, конечно, более сложный вопрос. Будет еще много борьбы, в первую очередь политической, но шансы очень хорошие. Очень многое будет зависеть от позиции Азиатской шахматной федерации. ФИДЕ в целом, я думаю, возражать не будет. Если мы будем делегированы на международные соревнования от Азиатской федерации, то препятствий я не вижу никаких», — приводит слова Смагина Metaratings.ru.

Ранее сообщалось, что переход ФШР из Европейского шахматного союза (ECU) в Азиатскую шахматную федерацию (ACF) должен быть утвержден в конце февраля — начале марта на заседании конгресса ACF.

Таким образом, ФШР станет первой отечественной спортивной структурой, которая перейдет из европейской федерации в азиатскую.

Источник: Metaratings
1
0
Читайте также
Емельяненко заявил, что не планирует проводить боксерские поединки после завершения карьеры в ММА
Главному хоккейному таланту России Мичкову пора менять поведение. Пока не стало поздно
ВС РФ впервые с начала СВО уничтожили норвежский ЗРК NASAMS
Прокурор запросил 9 лет колонии блогеру Белоцерковской по делу о фейках о ВС РФ
От чего умер и чем запомнился умерший в 30 лет актер Сергей Корсик
Глава МВД Турции Сойлу обвинил США в управлении Европой
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции
Нашу молодежку не пустили на Евро-2025. Но она может сыграть осенью в Азии
Валерий Газзаев рассказал, что нужно сделать для создания альтернативной Олимпиады
Газзаев считает, что Россия способна создать турнир для конкуренции с Олимпиадой
Губерниев допустил распространение бойкота из-за возможного выступления России на Олимпиаде после заявления Польши
Валуев — о возможном бойкоте Польшей ОИ-2024: «Многие политики уже забыли, что Олимпиада для спортсменов»
В Госдуме надеются, что переход ФШР в Азию — оправданный поступок
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

В Госдуме надеются, что переход ФШР в Азию — оправданный поступок