Момент истины для Непомнящего. Сможет ли Ян вернуть шахматную корону в Россию?

Его соперник во многом случайно попал на матч и не испытывает колоссального давления.

В Астане 7 апреля состоится церемония открытия матча за мировую шахматную корону между россиянином Яном Непомнящим и китайцем Дин Лижэнем. Первая партия запланирована на воскресенье, 9 апреля. Оба шахматиста уже прибыли в столицу Казахстана и готовы к яркой и напряженной схватке, которая может привлечь внимание к поединку и тех, что сейчас грустит об уходящих чемпионских днях Магнуса Карлсена. Впрочем, самим шахматистам об этом думать не стоит. Самое важное — показать свои лучшие наработки и психологическую устойчивость в экстремальной ситуации.

Ян получил суперусловия, а работает ли Китай на Дина?

И тут, кажется, Дину будет немного проще. Да, в отличие от соперника он еще не играл в матчах на первенство мира. Теоретически его могут ждать неприятные сюрпризы. С другой стороны, на Лижэня не давит груз ответственности. Он чудом отобрался на этот ивент, дважды побывав в роли первого запасного (в том числе попал на турнир претендентов-2022 после дисквалификации Сергея Карякина). Дин стал первым китайским гроссмейстером, который сыграет в чемпионском матче. Это уже достижение, с которым он войдет в историю. К тому же за последние три года 30-летний китаец почти не играл с топовыми гроссмейстерами из-за ковидных ограничений в Поднебесной. Супертурнир в Вейк-ан-Зее-2023 стал исключением, но там Дин провалился. Эти факторы говорят о том, что в Казахстане он может играть в свое удовольствие. Получится застать соперника врасплох — хорошо, нет — ничего страшного.

У 32-летнего Непомнящего ситуация совершенно иная. Уже пять лет он главная надежда российских шахмат. Выиграл два турнира претендентов подряд (ранее такое не удавалось никому), сейчас имеет лучший рейтинг в карьере, на февральском турнире в Дюссельдорфе показал, что может обыгрывать элитных гроссмейстеров даже в режиме строгой секретности. С второстепенными дебютами. Все коллеги (пожалуй, за исключением Теймура Раджабова) называют Непомнящего фаворитом.

Дин Лижэнь. Фото Global Look Press

Эксперты считают, что у россиянина помимо отменной формы и опыта чемпионского матча очень сильная команда. Имена, конечно, не раскрываются, но, вероятно, Ян получил в свой штаб всех, кого хотел (в финансовом плане президент ФШР Андрей Филатов максимально помог претенденту подготовиться к матчу). Имеет ли такие условия Дин? Это большой вопрос. На днях двукратный обладатель Кубка мира Левон Аронян заявил, что Лижэню помогают 30 человек: «...а такая толпа вокруг никогда не приводит ни к чему хорошему». Впрочем, многолетний партнер Лижэня по сборной Китая Ван Хао это опроверг: «Я не знаю, как готовится Дин и может ли он вообще позволить себе нанять помощников, но я совершенно уверен, что у него не будет такой сильной команды, как у Непомнящeгo».

Это тактическая уловка от Ван Хао или Дин действительно подходит к матчу как к рядовому событию? Поверить во второй вариант можно. Дин — очень скромный парень, который не любит публичности. По-прежнему живет со своими родителями, отказывается от большинства рекламных предложений, а на турниры чаще всего ездит с мамой, которая выступает в роли его менеджера. Еще один эпизод, который говорит о том, что Китай не работает на своего гроссмейстера в полную силу, произошел в Мадриде. Туда Лижэнь прилетел накануне первой партии. В результате не успел акклиматизироваться и допустил серьезный зевок в первом туре с Непомнящим, проиграв белыми.

Кстати, та победа позволила Яну выйти вперед в личном противостоянии с Дином в классике: три победы у россиянина, две у китайца и девять ничьих.

Ян Непомнящий. Фото Global Look Press

Найти бреши

Впрочем, форма, возраст, личный счет игроков в матче на первенство мира — вещь относительная, что подтверждается историческими примерами. Кто вообще мог думать, что ветеран Михаил Ботвинник отыграется в матче-реванше с молодым гением комбинаций Михаилом Талем или что Макс Эйве сможет обыграть праймового Александра Алехина? Есть другие, не менее занятные образцы того, как в схватках за мировой титул рухнули все предстартовые прогнозы.

Понятно, что очень важное значение будет иметь дебютная подготовка. Чемпион мира по рапиду 2018 года и комментатор матча Даниил Дубов в интервью ФИДЕ отметил, что Непомнящий подойдет к дебютной стадии более гибко, нежели оппонент, и выдвигает следующие гипотезы:

— Скорее всего, Лижэнь, несмотря на предсказуемую русскую партию от Яна, не будет испытывать ход королевской пешкой — линии Яна прошли проверку временем.

— Возможны позиции со слоном на g2, например, через раннее g3 в порядке 1.с4 Nf6 2.g3 без пешки на d4, но возникающий рисунок игры хорошо знаком Яну за оба цвета — вряд ли он будет здесь плохо готов.

— Вероятнее всего, будет попытка подготовить что-то в основном «каталоне» — по словам Дубова, он лично рекомендовал Карлсену пробовать «пробить» Яна именно в этом дебюте во время чемпионского матча в Дубае-2021.

— В «белых» партиях Яна на 1.е4 практически наверняка будет сыграно 1...е5, где главным оружием Лижэня уже долгое время является испанская партия с ...а6. Впрочем, позиция, на которую идет Дин, в наши дни считается определенным «подарком» для белых — возникает острая игра, и если команде Яна удалось что-то отыскать, то испанская партия, вероятно, встретится в матче не раз.

— Первый ход 1.е4 Яна наиболее предсказуемый, но в каталонском начале Дин очень любит играть вариант с шахом на b4, в котором легко можно получить интересную позицию белыми — вполне хорошая альтернатива для Непомнящего.

— В других порядках после 1.d4 предсказать линию Дина очень сложно, поэтому, скорее всего, Непомнящий будет ориентироваться на классическую «испанку» с редкими попытками получить что-то в каталонском начале.

Победитель матча станет 17-м по счету обладателем короны, получив уникальный шанс затем с позиции силы доказывать армии болельщиков, да и самому Карлсену, что он далеко не «бумажный чемпион».

Расписание матча

Время начала партий — 12.00 по московскому времени (15.00 по Астане).

7 апреля — церемония открытия

8 апреля — медиадень

9 апреля — первая партия

10 апреля — вторая партия

11 апреля — выходной

12 апреля — третья партия

13 апреля — четвертая партия

14 апреля — выходной

15 апреля — пятая партия

16 апреля — шестая партия

17 апреля — выходной

18 апреля — седьмая партия

19 апреля — выходной

20 апреля — восьмая партия

21 апреля — девятая партия

22 апреля — выходной

23 апреля — десятая партия

24 апреля — 11-я партия

25 апреля — выходной

26 апреля — 12-я партия

27 апреля — 13-я партия

28 апреля — выходной

29 апреля — 14 партия

30 апреля — тай-брейк или церемония закрытия

1 мая — церемония закрытия (в случае тай-брейка)

Предыдущие чемпионы мира по версии ФИДЕ

1886—1894. Вильгельм Стейниц (Австро-Венгрия)

1894—1921. Эмануил Ласкер (Германия)

1921—1927. Хосе Рауль Капабланка (Куба)

1937—1946. Александр Алехин (Россия/Франция)

1935—1937. Макс Эйве (Нидерланды)

1948—1957. Михаил Ботвинник (СССР)

1957—1958. Василий Смыслов (СССР)

1958—1960. Михаил Ботвинник (СССР)

1960—1961. Михаил Таль (СССР)

1961—1963. Михаил Ботвинник (СССР)

1963—1969. Тигран Петросян (СССР)

1969—1972. Борис Спасский (СССР)

1972—1975. Роберт Фишер (США)

1975—1985. Анатолий Карпов (СССР)

1985—1993. Гарри Каспаров (СССР)

1993—1999. Анатолий Карпов (Россия)

1999—2000. Александр Халифман (Россия)

2000—2002. Вишванатан Ананд (Индия)

2002—2004. Руслан Пономарев (Украина)

2004—2005. Рустам Касымджанов (Узбекистан)

2005—2006. Веселин Топалов (Болгария)

2006—2007. Владимир Крамник (Россия)

2007—2013. Вишванатан Ананд (Индия)

2013—2023. Магнус Карлсен (Норвегия)