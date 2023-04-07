Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Шахматы
Новости
Статьи
Карякин бросает вызов
Главная
Шахматы

Сегодня, 21:30

Претенденты выбрали кресла, а робот провел жеребьевку. Как начался чемпионский матч

Тимур Ганеев
Корреспондент
Ян Непомнящий (слева) и Дин Лижэнь (справа) на церемонии открытия матча на шахматную корону.
Ян Непомнящий (слева) и Дин Лижэнь (справа) на церемонии открытия матча на шахматную корону.
Фото FIDE
Виши Ананд.
Фото «СЭ»
Открытие матча за шахматную корону.
Фото «СЭ»
Стул Яна Непомнящего.
Фото «СЭ»
Стул Дина Лижэня.
Фото «СЭ»
1/5
Telegram Дзен
В Астане официально стартовал матч за мировую шахматную корону.

В театре балета Астаны прошла официальная церемония открытия матча за шахматную корону, победитель которого станет 17-м чемпионом мира. Яна Непомнящего представили гроссмейстером из страны медведей, Дина Лижэня — гроссмейстером из страны драконов. В зале присутствовало около 500 человек, включая политическую элиту Казахстана и руководителей ФИДЕ.

Ян&nbsp;Непомнящий. Момент истины для Непомнящего. Сможет ли Ян вернуть шахматную корону в Россию?

— Я рад приветствовать всех в Астане, — сказал со сцены Аркадий Дворкович. —Благодарю Казахстан и наших спонсоров за возможность провести такое масштабное событие. Уверен, что все пройдет на высшем уровне. Казахстан проводил у себя много крупных шахматных мероприятий и всегда удостаивался самых высоких отзывов. Этот оригинальный трофей из драгоценных материалов, сделанный в Казахстане, достанется следующему лучшему шахматисту планеты. Оба гроссмейстера шли к этому моменту всю жизнь. С гордостью я объявляю матч, за которым будет следить весь мир, открытым.

Открытие матча за шахматную корону.
Фото «СЭ»

Ошибка робота

Также на сцену поднимались министр спорта и культуры Казахстана Асхат Оралов, зачитавший обращение президента страны Касыма-Жомарта Токаева, и бизнесмен Тимур Турлов, который выступил главным спонсором чемпионского матча. Напомним, что его призовой фонд в 2 миллиона долларов гроссмейстеры разделят в пропорции 60/40 (55/45 в случае тай-брейка).

Помимо торжественных речей спикеров для зрителей выступали национальные танцевальные коллективы и симфонический оркестр, гимнасты и даже иллюзионист. Кульминацией же вечера стала жеребьевка, которую впервые в истории провел робот.

Во время жеребьевки игроку нужно было назвать цвет фигуры, а робот должен был вытащить одну из 180 фигур из корзины (90 белых и 90 черных). После того как Непомнящий выбрал белый цвет, робот одновременно вытащил две фигуры разных цветов. Это сильно рассмешило нашего гроссмейстера. Впрочем, затем робот реабилитировался, все-таки достав белую фигуру. Таким образом, Ян начнет первую партию, которая запланирована на 9 апреля, белым цветом.

«Белыми — неплохо, черные — тоже хорошо», — прокомментировал Непомнящий результат жеребьевки.

Напомним, что два года назад в Дубае россиянин также начинал матч с Магнусом Карлсеном белыми. Тогда партия завершилась вничью.

После завершения церемонии Ян и Дин быстро покинули зал, поэтому самый большой ажиотаж вызвала фигура Виши Ананда. Все хотели получить фото с 15-м чемпионом мира, образовав небольшую пробку. Индиец, который будет комментировать матч из Астаны, никому не отказывал.

Виши Ананд.
Фото «СЭ»

— Тяжело ли было уговорить Виши прокомментировать матч? Нет, — подчеркнул «СЭ» Аркадий Дворкович. — Во-первых, для него это не первый подобный опыт. Во-вторых, он все-таки мой заместитель (смеется). Виши сыграл несколько матчей на первенство мира, понимает, что чувствуют претенденты. Так что его комментарии, думаю, будут очень интересны. После четвертого тура его сменит Даниил Дубов, который также зарекомендовал себя блестящим комментатором.

Зрители и стулья

Сам Ананд тоже поднялся к представителям СМИ, в том числе поговорил с корреспондентом «СЭ». Приведем небольшой отрезок из нашего интервью.

«Я всего второй раз в Казахстане и, если честно, пребываю в восторге от Астаны, — подчеркнул «СЭ» Виши Ананд. — Это современный город с красивой инфраструктурой. Чувствуется, что экономика страны находится на подъеме. Церемония открытия была великолепной, теперь ждем, что и шахматисты покажут искрометную игру, и мы все надолго запомним этот матч. Кто фаворит? Чуть-чуть больше шансов у Непомнящего. Все-таки у него уже есть опыт чемпионского матча, а это очень важно. Хотя Дин также прекрасный шахматист. Выиграть у него партию чрезвычайно сложно. Все мы помним его серию, когда он не проигрывал в классику 100 партий подряд».

Ян&nbsp;Непомнящий. «В матче Непомнящего и Лижэня мы вполне можем увидеть «открытый футбол». Мнение Свидлера

Отметим, что помимо церемонии открытия официальные лица в пятницу, 7 апреля, также посетили игровой зал, где будет проводиться матч.

В отличие от матча в Дубае пространства в игровом зале для гроссмейстеров будет гораздо больше (по словам организаторов, «не будет такой зажатости внутри аквариума»). Также игроки будут иметь возможность выйти на улицу, подышать свежим воздухом. Это тоже нововведение.

В зале будут присутствовать около двух десятков болельщиков. Они будут отгорожены шумо- и звуконепроницаемым стеклом со специальным затемнением... Таким образом, они будут видеть гроссмейстеров, а шахматисты их — нет.

Еще важный момент: накануне гроссмейстеры выбрали себе стулья, на которых будут сидеть во время всех партий матча. Это давняя шахматная традиция. «СЭ» делится эксклюзивными кадрами. Это стул Яна.

Стул Яна Непомнящего.
Фото «СЭ»

А это стул Дина. У китайца поскромнее.

Стул Дина Лижэня.
Фото «СЭ»
Аркадий Дворкович
Дин Лижэнь
Ян Непомнящий
0
Читайте также
Жаклен выступил за возвращение россиян. Французы — главные союзники нашего биатлона?
У кенийцев нашли допинговую схему. Их снова пожурят и простят?
Стали известны подробности состояния Иосифа Пригожина
Блинкен объявил о начале контрнаступления Украины в ближайшие недели
В Карелии девочка чуть не умерла во время операции из-за обмана матери
7 апреля — Благовещение: история, традиции, что можно и нельзя делать
Популярное видео
Ян Непомнящий: Карлсен и Каспаров, футбол и «Спартак», Трусова / претендент на шахматную корону
Новогоднее поздравление Карякина
Карякин в гостях у "СЭ"
А был ли у Карякина шанс? Разбор "СЭ"
Карлсен - Карякин: что это было. Разбор "СЭ"
Как Карякин пришел в себя. Разбор "СЭ"
Из-за чего Карякин проиграл. Разбор "СЭ"
Почему Карякин упустил победу. Разбор "СЭ"
Ананд не отдал корону
Гельфанд и Ананд поспорят за чемпионство
Материалы сюжета: Непомнящий — Дин Лижэн: Карлсен отказался от короны
Непомнящий начнет матч за мировую шахматную корону белыми фигурами
Дворкович представил трофей за звание чемпиона мира по шахматам
Момент истины для Непомнящего. Сможет ли Ян вернуть шахматную корону в Россию?
Тренер Непомнящего рассказал о подготовке гроссмейстера к битве за шахматную корону
Поткин заявил, что китайская шахматная школа отличается мудростью
Андрей Филатов и Ян Непомнящий вошли в шорт-лист премии Sport Business Awards
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Момент истины для Непомнящего. Сможет ли Ян вернуть шахматную корону в Россию?