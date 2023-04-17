Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Шахматы
Новости
Статьи
Карякин бросает вызов
Главная
Шахматы

Сегодня, 20:00

Шахматный мир замер в ожидании решения Карлсена. Неужели Магнус сыграет в турнире претендентов в Торонто-2024?

Тимур Ганеев
Корреспондент
Магнус Карлсен.
Фото Global Look Press
Шахматист Магнус Карлсен.
Магнус Карлсен.
Фото Global Look Press
Магнус Карлсен.
Фото Global Look Press
1/3
Telegram Дзен
Мнения разделились.

Победная «перестрелка» Яна Непомнящего и Дин Лижэня в Астане все-таки смогла привлечь внимание к поединку и тех, кто грустит об уходящих чемпионских днях Магнуса Карлсена. После каждой партии в комментариях споры любителей шахмат в основном сводятся к тому, как бы в той или иной позиции сыграл 32-летний норвежец, с каким бы счетом он уже вел у российского или китайского гроссмейстера, насколько он сильнее всех представителей шахматной элиты... Сам Магнус в эти дни тоже активен. Успешно сыграл на профессиональном покерном турнире в Норвегии (занял 25-е место среди тысячи участников), а по ходу пятой партии чемпионского матча выложил фото, подписав его «Астана зовет».

Фактор Северной Америки

Если Магнус действительно прилетит в столицу Казахстана, то вряд ли это можно назвать сенсацией. Карлсен посетил и концовку турнира претендентов-2022 в Мадриде, где лично сообщил президенту ФИДЕ Аркадию Дворковичу, что не все-таки не сыграет в матче за корону. Правда, он мог сделать это гораздо раньше. Тогда бы борьба претендентов за второе место стала бы гораздо более ожесточенной. Напомним, что после первого круга Фабиано Каруана шел с показателем «+3», но когда понял, что догнать Непомнящего невозможно, то бросил играть (в последних пяти турах потерпел три поражения). Или Хикару Накамура не стал бы рисковать в последней партии с Лижэнем, отстояв ничью черными. Впрочем, это уже история.

 
Магнус Карлсен. «Новому чемпиону никуда не деться от сравнений с Карлсеном, но сам матч очень важен». Сутовский — о противостоянии в Астане, Дубове и Карякине

В этот раз Магнус, возможно, просто хочет повидаться со своими друзьями. Даниилом Дубовым, который комментирует матч для официального канала ФИДЕ, и Рихардом Раппортом, секундантом Лижэня... Впрочем, и с самим Дином у Карлсена отличные отношения. В 2015 году китайский гроссмейстер приезжал в Доху на тренировочный сбор Карлсена. По мнению ряда экспертов, те занятия очень многое дали Лижэню в шахматном плане. Так что норвежец вполне может приободрить старого приятеля только своим появлением.

Но у фанатов 16-го чемпиона мира остается и надежда, что Магнус все-таки решит вернуться в чемпионский цикл. Для этого подготовлена благодатная почва. Турнир претендентов-2024 пройдет в Торонто — это первый турнир претендентов в Северной Америке. Ожидается, что он вызовет большой ажиотаж на континенте. В том числе в Канаду приедет много фанатов шахмат из США. Почему бы не поучаствовать в ярком фестивале, где ты будешь главной звездой, а результат не будет стоять во главе угла?

Магнус Карлсен.
Фото Global Look Press

К тому же Карлсену не надо проходить жесткое сито квалификации. Он попадет в турнир претендентов как шахматист с самым высоким рейтингом на 1 января 2024 года. В Торонто же у него, вероятно, будет возможность сыграть со звездами нового поколения. Нодирбек Абдусатторов, Гукеш Доммараджу, Арджун Эригайси, Нихал Сарин, Винсент Кеймер (и увлекшийся модой Алиреза Фируджа) вполне могут отобраться в Канаду через Кубок мира или Гранд-тур ФИДЕ. Что это, если не новый вызов. Генеральный директор ФИДЕ Эмиль Сутовский приводит еще один важный аргумент: «Не стоит забывать, что Магнусу в этом году исполняется 33 года. Он далеко не мальчик. Если он пропустит 2024 год, то следующий турнир претендентов состоится только в 2026-м. Ему будет 36 лет. Будет ли он по-прежнему на пике?»

«Уверен, что он вернется в чемпионский цикл и еще сыграет матч на первенство мира, — резюмировал несколько месяцев назад «СЭ» Владимир Крамник. — Как я отношусь к тому, что чемпион мира не будет сильнейшим шахматистом по рейтингу? Это не страшно. Мы привыкли, что эти, так сказать, титулы находятся в руках Магнуса. Но так было далеко не всегда. Да, первое время будет непривычно, но каких-то глобальных проблем из-за этого в шахматном мире я не вижу».

Шахматист Магнус Карлсен.
Магнус Карлсен.
Фото Global Look Press

Сомнительная цель?

Впрочем, не все так оптимистичны. Например, вице-президент Азиатской шахматной федерации, известный в прошлом гроссмейстер Дармен Садвакасов, считает, что Магнус вряд ли так быстро изменит свое мнение. «Я бы выдержал паузу с точки зрения оценок, — отметил «СЭ» Садвакасов. — Все-таки решение об отказе играть матч за корону довольно свежее. Не факт, что к 2024 году Магнус созреет с решением вернуться. В любом случае, даже если он не вернется, в мире появляются очень яркие таланты. Поколение Абдусатторова, Гукеша, Фируджа может быть интересно очень широкой публике.

При этом подчеркну, что все уважают Карлсена. Это явление в шахматах. Сильнейший шахматист мира, при всем уважении к Яну и Дин. Чемпионат мира по быстрым шахматам и блицу, который мы проводили в Алма-Ате, лишний раз это подтвердил. Магнус в блестящем стиле выиграл оба турнира. Хотя, как вы знаете, элемент случайности в быстром контроле играет гораздо более высокую роль, чем в классике. Если Магнус вернется в 2024 году — это будет очень интересно. Если окончательно решит отказаться от чемпионского цикла, то это будет большой потерей для шахматного мира. При этом я его прекрасно понимаю. Слишком уж убедительно он выиграл матч у Яна в Дубае. Все понимают, что с того момента Непомнящий прилично добавил по всем статьям подготовки. Это показал турнир претендентов-2022 в Мадриде. Но играть с ним второй матч подряд и вновь отвести на подготовку пять-шесть месяцев — не самое приятное занятие для Магнуса».

 
Владимир Крамник. «Карлсен бросился на черную лестницу, где он плакал от счастья, уронив голову на перила». Как Крамник передал чемпионскую эстафету Магнусу

Еще более категоричен российский гроссмейстер, известный шахматный стример Александр Шиманов. «Еще полгода назад ответил бы, что да: поиграется и потом вернется, — сказал он «СЭ». — Сейчас вообще не уверен. Видно, что он потерял интерес к классике. У него была цель набрать 2900, но она оказалась невыполнимой даже для Магнуса. Других мотиваций у него особо нет. А стремление заново становиться чемпионом мира выглядит как-то сомнительно. Мне сложно представить, что это еще когда-нибудь заинтересует Карлсена. Так что, я бы сказал, что он не вернется».

«Решение отказаться от короны, видимо, позволило норвежцу почувствовать свободу, — говорит «СЭ» известный испанский шахматист Франсиско Вальехо. — Освободиться от обязательства каждые два года по полгода готовиться к матчу, к конкретному сопернику. Теперь он может играть в свое удовольствие. В основном в быстрые шахматы, делать свои онлайн-турниры, на которые приглашать тех, с кем ему интересно играть. Честно, я не понимаю этого, но если Магнусу так лучше, то это правильный выбор. А хватит ли у него мотивации вернуться? Думаю, он устал от классического контроля. Турнир в Вейк-ан-Зее это еще раз доказал (стал третьим, уступив Анишу Гири и Абдусатторову. — «СЭ»)».

У Магнуса еще есть время подумать. Минимум до начала января.

Дин Лижэнь
Магнус Карлсен
Ян Непомнящий
1
Обсудить
Читайте также
Альпинистка провела 500 дней одна в пещере. Она не мылась и воевала с мухами
The Athletic: Овечкин, Капризов и Сорокин — MVP своих клубов в сезоне НХЛ
Парламент Британии начал расследование в отношении премьера Сунака
Трепова после теракта пыталась пустить оперативников по ложному следу
Суд приговорил Кара-Мурзу к 25 годам колонии строгого режима
Стало известно об изнасиловании найденной мертвой в Тихвине школьницы
Популярное видео
Ян Непомнящий: Карлсен и Каспаров, футбол и «Спартак», Трусова / претендент на шахматную корону
Новогоднее поздравление Карякина
Карякин в гостях у "СЭ"
А был ли у Карякина шанс? Разбор "СЭ"
Карлсен - Карякин: что это было. Разбор "СЭ"
Как Карякин пришел в себя. Разбор "СЭ"
Из-за чего Карякин проиграл. Разбор "СЭ"
Почему Карякин упустил победу. Разбор "СЭ"
Ананд не отдал корону
Гельфанд и Ананд поспорят за чемпионство
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Шахматный турнир в Кении обернулся скандалом. Под женским хиджабом прятался мужчина